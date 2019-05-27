Угроза популизма отменяется Сегодня, 21:05 441 Цей матеріал також доступний українською

Результаты выборов показывают, что европейский проект, ко всеобщему удивлению, весьма жизнеспособен, несмотря на все недавние вызовы, включая Brexit

Несмотря на все мрачноватые прогнозы, европейским националистам и евроскептическим партиям не удалось достичь значительного прогресса на выборах в Европарламент на прошлой неделе, чтобы создавать преграды в работе этого законодательного органа. В то же время сравнительно высокая явка, в отличие от прошлых выборов, посылает оптимистичный месседж касательно европейского проекта: избиратели наверняка усматривают в нем некий смысл и предназначение.

В этом контексте выборы продемонстрировали, что для европейцев в приоритете решения вопросов климата со стороны ЕС: «зеленые» партии получили сильные результаты в числе стран, расширив представительство своего движения в Европарламенте на более чем треть.

Экзит-полы, представленные в воскресенье вечером, продемонстрировали, что ультраправые партии в Германии, Австрии, Дании и Испании показали худший результат, чем в этих же странах на последних национальных выборах. В Швеции, Финляндии и Нидерландах им не удалось достичь чего-то существенного. Во Франции, где на прошлых выборах в Европарламент в 2014 году ультранационалистическая партия Марин Ле Пен одержала очевидную победу, в марте нынешнего года «Республика» Эммануэля Макрона, казалось бы, только немножко уступает «Национальному фронту» — но показательный результат «зеленых» превращает попытки Ле Пен заявлять о своей победе в пустой звук.

Столь высокая, чем обычно, явка посылает оптимистичный месседж

Согласно собственным прогнозам Европарламента, основанным на экзит-полах и подсчетах голосов в партиях, евроскептики и националисты на пути к тому, чтобы выиграть 173 места по сравнению с 154-ю в нынешнем парламенте. Это победа, однако слабее, чем о ней заявляли в прогнозах. Даже если эти разрозненные националистические группы, которые не соглашаются на такие важные моменты, как независимость Каталонии или санкции против России Владимира Путина, попытаются наладить что-то типа широкого альянса, то, судя по всему, не дотянут до 25% 751-местного парламента — порога для возможности хоть как-то серьезно повлиять на принятие законов в парламентских комитетах.

Несмотря на все попытки итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини и его друга, экс-стратега Дональда Трампа Стива Бэннона, приподнять националистическую волну в Европе, успехи этого движения выглядят серьезными только в самой Италии — и даже там партия Сальвини «Лига» смогла взять менее 30% голосов. Распространяемый нарратив о захвате Европы правыми должен быть похоронен: ультраправые силы являются проблемой только в нескольких странах, и вряд ли она там непреодолима.

На другой важной сцене правящая националистическая партия Польши «Право и справедливость», кажись, одержала победу над широкой антиавторитарный коалицией. Если все подтвердится, то проблема возникнет у коалиции, где рассчитывали насладиться моментом победы, чтобы показать сильный результат на национальных выборах этой осенью. И если все так, как есть, то партии «Право и справедливость» все равно будет сложно получить большинство — это не под силу даже альянсу с ультраправой «Конфедерацией», судя по данным экзит-пола. Антинационалистическое разочарование на выборах, которые должны состояться в ноябре, пока очень даже вероятно, если коалиция сплотится и привлечет менее либеральную партию под свои знамена.

Плохими новостями для центристского истеблишмента Европы является то, что собственный результат на выборах не позволит им легко создать коалицию. Правоцентристская европейская «Народная партия», членом которой является «Христианско-демократический союз» немецкого канцлера Ангелы Меркель, должна стать самой многочисленной группой в будущем парламенте, как это было в нынешнем, однако со 178-ю местами, вместо предыдущих 217. В самой же Германии партия Меркель получила лишь нестабильное большинство, то есть менее 30% поддержки.

Вторая сильная парламентская группа, ливоцентристские социалисты и демократы, также потерпела неудачу — несмотря на некоторые положительные сюрпризы, вот как большинство лейбористской партии в Нидерландах — и получили хороший результат в северных странах. Они должны сократиться до 147 мест с нынешних 186. Это лишает коалицию — «Европейской народной партии» (ЕНП) и Прогрессивного альянса социалистов и демократов (СиД) — которая доминировала в нынешнем парламенте, их большинства. Им необходимо сформировать новую коалицию — возможно, из пробизнесових либералов, которые должны принять 101 место, и «зеленых», от которых ожидают 70, или с теми и другими. Ни одна из этих больших групп — ЕНП или СиД — не выйдет из коалиции, если образуется большинство.

Да тут, собственно, и заложена проблема. Небольшие центристские партии не будут послушно одобрять назначения Манфреда Вебера, кандидата от ЕНП, президентом Европейской комиссии, и там будут продолжаться жесткие переговоры с тем, чтобы обратить эту позицию в разменную монету. «Зеленые» — нелегкий коалиционный партнер для вновь избранного истеблишмента, так как они будут продвигать более радикальные противодействия по изменению климата, чем запланировали ЕНП или либералы. Последние, в свою очередь, будут очень сильно подталкивать ЕНП к исключению из своих рядов партии «Фидес» венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заклятого врага либерализма. Если ЕНП таки заставят, то это снизит ее влияние — и усилит лагерь правых, к которому Орбана начнут призывать присоединиться.

Иными словами, формирование коалиции будет хаотичным — впрочем, именно это и характерно для Европы. В нескольких ключевых странах этот процесс занимает месяцы, так почему следует ожидать другого исхода от Европарламента? Центристам необходимо привыкнуть к новым реалиям, где их поддержка разделена среди большого количества политических сил с более чем определенным видением, чем у тех партий, которые скрываются под традиционным зонтиком, с левого или правого центра.

Также присутствует экологический нарратив. Всюду, кроме трех стран-членов ЕС, явка была выше, чем на выборах 2014-го, что нарушило продолжительный спад активности избирателей. А в некоторых странах — ярким примером тому Германия — большинство этих дополнительных голосов отданы «зеленым». В Германии их партия получила большинство среди людей, младше 45 лет, и избиратели из других партий также переключились на нее. И это очевидное доказательство того, что немцы — как и избиратели из числа других важных стран, включая Францию — считают экологические вопросы важной сферой в деятельности ЕС. Даже если другие партии превалируют над «зелеными», это все равно тот месседж, который политические лидеры не могут игнорировать.

В целом же результаты выборов показывают, что европейский проект, ко всеобщему уивлению, жизнеспособен, несмотря на все недавние вызовы, включая Brexit. ЕС не удалось отдалиться от центристских, националистических сил. Проект просто такой хаотичный, как того и можно ожидать от многообразия культур и интересов, которые он охватывает. Широкий спектр может осложнить принятие решений и создать бесконечную череду кризисов, однако около половины европейских избирателей все же высказались, что это касается их жизни и им она небезразлична.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Леонида Бершидского. Републикация полной версии запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

