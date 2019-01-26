Тролль державы

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Зачем успешному артисту ответственность за фронт, за жизнь миллионов людей, за прохождение кораблей в Мариуполь и Бердянск? Зачем Зеленскому все это?

1 апреля — это день рождения Гоголя, Бисмарка, Рахманинова, это одесская Юморина и международный день птиц. Во многих странах мира — еще и традиционный день дурака. А у нас же в этом году — первый день после президентских выборов, когда станет понятно, кто выйдет во второй тур. И, судя по всему, будет не до смеха.

Нынешняя кампания обещает быть нетипичной. Впервые кандидатом в президенты стал человек, уже работавший главой государства. Как впервые? А Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович? Они же участвовали в выборах, имея в кармане удостоверения президента Украины? Тот же Порошенко без пяти минут кандидат.

Тут дело в другом — в телевизоре. Точнее — в сериале Слуга народа, где президента из народа по фамилии Голобородько сыграл артист Владимир Зеленский.

Настолько убедительно, что сначала социологи, за ними — политические конкуренты, а теперь и обыватели всерьез обсуждают не просто его амбиции, а шансы. Последние опросы сулят Зеленскому вторую позицию, правда, при огромном количестве не определившихся. Что это значит?

Во-первых, спрос на новые лица действительно есть. Майдан открыл множество ярких, инициативных, образованных украинцев. Некоторые пошли в политику. Но теперь посмотрите на первую чертову дюжину зарегистрированных кандидатов — там, за малым исключением, олимпийцы. Для которых главное не победа, а участие. У тех, кто категорически не хочет голосовать за старых, выбор невелик. А тут и худрук 95‑го Квартала как раз подоспел.

Избиратель, готовый голосовать за эту фамилию, ждет манны небесной

Второй общественный запрос — на не­олигархичность — Владимир тоже проваливает. Можно, конечно, и дальше рассказывать несведущим, что отношения с собственником 1+1 Игорем Коломойским исключительно деловые. Но поддержка Зеленского новостями популярного канала видна невооруженным, как говорится, глазом. Вся страна завешана билбордами очередного сезона телесериала — того самого, о “президенте Голобородько”, который выйдет на экраны аккурат в марте. И оплачивает эту рекламу не без пяти минут политик, а телеканал, читай — олигарх Коломойский. Ну а казус с новогодним поздравлением претендента в кандидаты в президенты, “зашитым” в концерт кварталовцев, войдет в учебники политического пиара.

И, наконец, третий, но самый главный наказ от избирателя — мир, окончание войны. Идеи, озвученные Зеленским, банальны и неконкретны: “договориться хоть с чертом лысым” и “самое простое — чтобы не стреляли”. Иначе говоря, никакой идеи нет. Избиратель, готовый голосовать за эту фамилию в списке кандидатов, и за зарегистрированную в Минюсте, но от этого так и не переставшую быть виртуальной партию Слуга народа, ждет манны небесной.

Это развязывает руки акционерам, менеджерам и сценаристам проекта Зеленский. Раз украинцы устали от политиков и хотят киногероя, нужно его им дать. И реалистичность обещаний, компетенция, команда выводятся за скобки. Ибо их нет. Никакого управленческого, кроме руководства командой КВН и группой компаний “95‑го Квартала”, и политического опыта нет. И предположить, что именно будет делать президент и главнокомандующий Зеленский на следующий день после инаугурации никто не может.

Впрочем, остается ощущение, что талантливые креативщики и не ставят себе такой цели. Для них важно то, что сейчас называют троллингом и хайпом. В шоу-бизнесе коммерческий успех продукта — в данном случае концертов, телесериалов и фильмов — прямо зависит от узнаваемости бренда. У Зеленского и Ко с этим проблем нет, но почему бы не захватить более широкую аудиторию для телеканала, который уже давно не первый в рейтинге зрительских предпочтений.

По логике бизнесмена абсолютно нормально заработать здесь и сейчас, если возник спрос, а у тебя есть необходимый товар. Хочет избиратель честного, некоррумпированного, нового, из гущи народа политика — “их есть у меня”. По факту, Коломойский при поддержке популярного телеканала запустил на избирательную орбиту как минимум трех кандидатов, у каждого из которых нет шансов выиграть, но есть большие возможности для критики Банковой. И лично Петра Порошенко — одного из главных объектов реприз коллектива Зеленского.

Уверен, что речь о победе не идет вовсе. Зачем успешному артисту, ранее не замеченному в общественных и политических делах, ответственность за фронт, за жизнь миллионов людей, за дипломатическую войну, за прохождение кораблей в Мариуполь и Бердянск? Зачем Зеленскому все это? Ему нужна капитализация бренда. И деньги, которые можно собрать на скандале и, если получится, на новом политическом бренде Слуга народа. К сожалению, создать партию под ключ, раскрутить и завести в парламент — это тоже бизнес. Ну и не забываем о том, что Коломойскому важно отомстить государству, забравшему у него ПриватБанк и возможность доить в собственных интересах Укрнафту. Что собственно и происходит.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 24 января 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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