Три важные вещи. Как легко все потерять 15 апреля, 17:26 2451 Цей матеріал також доступний українською

Я хочу выбирать не между масштабом шоу, в котором то анализы, то Путин, то дебаты с самим собой, а между командами, ценностями, программой

Я впервые приехала в Афины в 2003 году. Прямо из аэропорта отправилась к Акрополю, а потом целый день гуляла: по живописному району Плака, музеям, ботаническому саду, олимпийскому стадиону. Афины запомнились мне белоснежным, красивым, веселым городом, в котором кипела жизнь. Тогда греческая столица готовилась к олимпийским играм, повсюду шумели стройки, цвели мандарины, на улицах продавали бублики с кунжутом.

Сегодня на Афины больно смотреть. Каждый третий магазин закрыт, окна заколочены. Все, абсолютно все – от поездов метрополитена до архитектурных памяток – изрисовано граффити, во многих домах разбиты стекла, посреди города тоскливо сереет пятно старого, заброшенного аэропорта, на разбор которого нет денег. Денег в принципе нет ни на что и ни у кого, остановлены реставрации, заморожены сотни проектов, десятки тысяч молодых людей сидят без работы. Каждую неделю здесь проходят то митинги, то демонстрации, то забастовки.

Как легко перекладывать ответственность на идиотов, выбравших плохую власть

Но знаете, что интересно? На мой вопрос: что вы предпринимаете, чтобы выбраться из кризиса, практически все греки активно жестикулируя, сообщают: у нас худшее правительство на свете! Оно во всем виновато! «Так вы же их выбрали», – говорю я. «Это не мы, – сообщил мне таксист. – Я не знаю, кто голосовал за этих идиотов!» И, конечно же, напомнил, что греки подарили миру демократию, политику, математику, логику, физику, историю. «С тех пор прошло 2500 лет!» – на всякий случай напомнила я. «Нам хватит, – ответил таксист. – Нам хватит, чтобы гордиться еще на 2500! Греция на пенсии!»

Я пишу это в самолете, по дороге домой и думаю о трех вещах.

Как легко все потерять. Упустить момент и пройти точку невозврата, просто ослабив внимание. Положившись на то, что мы кого-то выберем, и он все починит, всех спасет. (В Греции всегда поддерживают партии, которые протестуют против жесткой экономии, но парадокс в том, что, придя к власти, эти партии все равно вынуждены выплачивать долги, и протестуют уже против них).

Как легко перекладывать ответственность на идиотов, которые выбрали плохую власть. Судя по разговорам, эти люди куда-то массово эмигрировали. Потому что найти хотя бы кого-то, кто голосовал за «идиотов» за четыре дня мне не удалось. То же самое было, когда выбрали «крепкого хозяйственника» Януковича.

Наконец, как грустно от того, что все, чем можно гордиться – случилось 25 веков тому назад.

Помню, в 2014-м мы делали брошюру Invest in Kyiv, которая должна была показать инвестиционную привлекательность города. Среди прочего, поставили в нее разворот о нашей гордости: Сикорском, станции метро Арсенальная, самолете Мрия и т.д. На что клиенты – австрийцы – прислали комментарии. "Ребята, - написали они. – Спасибо за вашу работу. Только уберите все достижения Советского Союза, все, что происходило у вас до 1991 года и вместо этого напишите ваши новые причины для гордости". Мы, конечно, выдавили что-то про зеленые парки и 8 мостов, но заканчивался текст все равно словами, мол, Киев, мать городов русских.

Я не хочу, чтобы все, чем могли гордиться мои дети, было сделано Ярославом Мудрым. Не хочу перекладывать ответственность за мою жизнь на какого-то человека или горстку людей.

Поэтому я выбираю делать все, что в моих силах, чтобы Украина была процветающей страной. Я выбираю работать и стараться больше обычного. И я хочу выбирать не между масштабом шоу, в котором то анализы, то Путин, то дебаты с самим собой, то «ай эм зэ хьюман», а между командами, ценностями, программой – как и положено в стране, которой до пенсии еще пахать и пахать.

Текст опубликован с разрешения автора

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