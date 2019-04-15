Три важные вещи. Как легко все потерять
Я хочу выбирать не между масштабом шоу, в котором то анализы, то Путин, то дебаты с самим собой, а между командами, ценностями, программой
Я впервые приехала в Афины в 2003
году. Прямо из аэропорта отправилась к Акрополю, а потом целый день гуляла: по
живописному району Плака, музеям, ботаническому саду, олимпийскому стадиону.
Афины запомнились мне белоснежным, красивым, веселым городом, в котором кипела
жизнь. Тогда греческая столица готовилась к олимпийским играм, повсюду шумели
стройки, цвели мандарины, на улицах продавали бублики с кунжутом.
Сегодня на Афины больно смотреть. Каждый третий магазин закрыт, окна заколочены. Все, абсолютно все – от поездов метрополитена до архитектурных памяток – изрисовано граффити, во многих домах разбиты стекла, посреди города тоскливо сереет пятно старого, заброшенного аэропорта, на разбор которого нет денег. Денег в принципе нет ни на что и ни у кого, остановлены реставрации, заморожены сотни проектов, десятки тысяч молодых людей сидят без работы. Каждую неделю здесь проходят то митинги, то демонстрации, то забастовки.
Но знаете, что интересно? На мой
вопрос: что вы предпринимаете, чтобы выбраться из кризиса, практически все
греки активно жестикулируя, сообщают: у нас худшее правительство на свете! Оно
во всем виновато! «Так вы же их выбрали», – говорю я. «Это не мы, –
сообщил мне таксист. – Я не знаю, кто голосовал за этих идиотов!» И, конечно же,
напомнил, что греки подарили миру демократию, политику, математику, логику,
физику, историю. «С тех пор прошло 2500 лет!» – на всякий случай напомнила
я. «Нам хватит, – ответил таксист. – Нам хватит, чтобы гордиться еще на
2500! Греция на пенсии!»
Я пишу это в самолете, по дороге
домой и думаю о трех вещах.
Как легко все потерять. Упустить момент и пройти точку невозврата, просто ослабив внимание. Положившись на то, что мы кого-то выберем, и он все починит, всех спасет. (В Греции всегда поддерживают партии, которые протестуют против жесткой экономии, но парадокс в том, что, придя к власти, эти партии все равно вынуждены выплачивать долги, и протестуют уже против них).
Как легко перекладывать ответственность на идиотов, которые выбрали
плохую власть. Судя по разговорам, эти люди куда-то массово эмигрировали.
Потому что найти хотя бы кого-то, кто голосовал за «идиотов» за четыре дня мне
не удалось. То же самое было, когда выбрали «крепкого хозяйственника»
Януковича.
Наконец, как грустно от того, что все, чем можно гордиться –
случилось 25 веков тому назад.
Помню, в 2014-м мы делали брошюру
Invest in Kyiv, которая должна была показать инвестиционную привлекательность
города. Среди прочего, поставили в нее разворот о нашей гордости: Сикорском,
станции метро Арсенальная, самолете Мрия и т.д. На что клиенты – австрийцы –
прислали комментарии. "Ребята, - написали они. – Спасибо за вашу работу.
Только уберите все достижения Советского Союза, все, что происходило у вас до
1991 года и вместо этого напишите ваши новые причины для гордости". Мы,
конечно, выдавили что-то про зеленые парки и 8 мостов, но заканчивался текст
все равно словами, мол, Киев, мать городов русских.
Я не хочу, чтобы все, чем могли
гордиться мои дети, было сделано Ярославом Мудрым. Не хочу перекладывать
ответственность за мою жизнь на какого-то человека или горстку людей.
Поэтому я выбираю делать все, что
в моих силах, чтобы Украина была процветающей страной. Я выбираю работать и
стараться больше обычного. И я хочу выбирать не между масштабом шоу, в котором
то анализы, то Путин, то дебаты с самим собой, то «ай эм зэ хьюман», а между
командами, ценностями, программой – как и положено в стране, которой до пенсии
еще пахать и пахать.
Текст опубликован с разрешения автора
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