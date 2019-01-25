Три разговора в кулуарах ПАСЕ Сегодня, 13:21 1586 Цей матеріал також доступний українською

На этой неделе там много разных разговоров. Но вот эти были очень показательны

Первый

Вечер. Все уставшие. Решили с послом одной страны ЕС выпить по бокалу вина. Разговорились. И на третьем бокале он рассказал, как в 2017 (!) году был на консультациях в МИД РФ, в ходе которых состоялся следующий официальный диалог.

Страна ЕС: А теперь мы бы хотели обсудить Украину.

Россия: А что обсуждать? Украина – это наш двор. Это все равно что обсуждать Россию.

Второй

Встречаюсь с представителем одного влиятельного государства ЕС.

Украина – это наш двор

Он: Надо искать решение об участии России в ПАСЕ. Нужен компромисс и т.д. Украина готова к диалогу по этому вопросу?

Я: Мы всегда готовы к диалогу. Давайте я вам до начала диалога расскажу одну историю.

И рассказываю, что у меня прямо перед ним – а так действительно было – состоялась встреча с молодой женой нашего танкиста, который с января 2015 году в плену. Она с ним в последний раз говорила по телефону летом 2016-го. После этого только передачи туда без обратной связи и сорванные той стороной попытки обмена. И она продолжает за него бороться и даже в Совет Европы доехала. И таких пленных и заключенных у нас десятки. И надо говорить о том, как мотивировать Россию их освободить.

Его история поразила. Секунд на пять он выпал из разговора. Затем собрался и говорит:

– Это ужасно. Правда. Я очень сочувствую. Но давайте искать компромисс в отношении России.

Третий

Немецкий депутат. Сам подошел. Говорит:

– Господин посол, я в прошлом году впервые побывал в Украине. Я очень впечатлен. У вас чувствуется огромная положительная энергия. Я убедился, что вы европейцы и теперь хочу вам помогать.

Такие дипломатические разговоры.

Текст опубликован с разрешения автора

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