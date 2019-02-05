Три непредсказуемых игрока гонки-2019 Сегодня, 20:13 1621 Цей матеріал також доступний українською

Если украинцы не потеряют связи с реальностью, то столкнутся с хорошим выбором

В соавторстве с Денисом Солтисом



Три кандидата имеют наиболее вероятные шансы выиграть первый тур президентских выборов в Украине, который состоится 31 марта: президент Петр Порошенко, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, и Владимир Зеленский, неиспытанный политикой комик, чье телешоу «Слуга Народа» изображает его как отважного борца с коррупцией. Популярность Зеленского можно трактовать как символический протест против статус-кво.

Ниже мы оценили топ-трех кандидатов по двум шкалам. Первая – это то, что мы считаем объективной оценке их квалификации для работы на должности и что лучше всего подходит для Украины. Вторая шкала – их субъективная привлекательность для избирателей.

Кандидаты – три непредсказуемых игроки – оцениваются по пяти политическими аспектами. А 5 и 0 баллов, соответственно, лучшая и худшая оценки.

Зеленский является кандидатом, который наиболее вероятно дестабилизирует страну

Порошенко был тверд в своем сопротивлении российской агрессии. За это он невольно получил комплимент как наименее желательный для российского президента Владимира Путина победитель выборов, а потому имеет 5 за позицию в отношении России. После свободного падения экономики в условиях войны 2014-2015 годов ВВП стабилизировался и рос на 2,5-3%, но этого недостаточно, чтобы люди почувствовали это в своих карманах. Порошенко рационализировал банковскую систему и достиг макроэкономической стабильности, но люди глубоко поражены его провалом в искоренении коррупции экстрактивной олигархии, а затем получает 3 за свою экономическую работу. Тем не менее, даже критики отдают должное его достижениям в международной дипломатии (хорошие отношения с ЕС и США, безвизовые путешествия в Европу, широкая дипломатическая поддержка против России), и он «известная величина» на Западе, и за это получает 5.

Порошенко спонсировал необходимую программу декоммунизации и улучшил гражданские права украиноязычных людей, которые остаются крупнейшей категорией населения в стране без надлежащего сервиса на родном языке. Он привил украинцам чувство патриотизма без побуждения к экстремизму – или антисемитизму, что само по себе является лживым мифом, учитывая популярность Зеленского, который имеет еврейское происхождение – а потому Порошенко получает 5 за формирование нации. Но не выше трех баллов он заслуживает за формирование институтов за его нежелание создать эффективный антикоррупционный суд и правила, которые позволили бы честному бизнесу функционировать.

В свою очередь Тимошенко вяло противостояла российской военной агрессии в Грузии и на Донбассе. Оценка 2 кажется справедливой для ее отношения к российскому вопросу. Во времена ее премьерства экономика не продемонстрировала впечатляющих успехов, поэтому 2 и за это тоже. Она считает западные правила слишком ограничивающими, поэтому вместе с ее неспособностью общаться на английском, это может привести к долгому адаптационному периоду в отношениях с Западом, где бы Тимошенко начала свою деятельность с оценки 3. Но как «украинская Жанна д'Арк» – ее вдохновенное поведение в течение Оранжевой революции-2004 спасло страну от сползания в авторитаризм – она заслуживает оценки 5 за формирование нации. Так же как и гибкое и открытое видение Тимошенко национальной идентичности, имеет самый широкий межрегиональный отзыв. Учитывая газовое соглашение – кульминация ее деятельности как премьер-министра – можно поставить тройку за институциональное развитие.

К Зеленскому – комику, который заработал свои деньги в шоу-бизнесе – медиа до сих пор относились довольно мягко, несмотря на его, как заявляют, связи с олигархом и соперником Порошенко Игорем Коломойским. Зеленский сказал, что будет искать урегулирования конфликта на Донбассе «любой ценой». Это звучит как индикатор того, что он позволил бы российскому верблюду снова вставить свой нос в палатку украинской политики, что может стать глубоко дестабилизирующим фактором. Он никогда не занимал никакой должности даже в муниципалитете. Исторически подобные люди – вроде академиков с хорошими намерениями – не сделали в Украине чего-то хорошего. В отличие от своих противников, Зеленский не настолько богат, чтобы быть независимым, не подкован опытом в политике, поэтому очень вероятно, что он будет уязвим к давлению со стороны олигархов и соблазнов Кремля. «Болото» украинской политики, вероятно, поглотит его, и любые порывы мобилизовать профессиональный и средний класс на моральный крестовый поход скорее всего хаотично потерпят крах. Соответственно вырастут и шансы нового Майдана или российской агрессии.

Поэтому с точки зрения объективных квалификаций Порошенко лидирует с оценкой 21 Тимошенко 15, а счет Зеленского – несчастный 0.

Но картинка радикально меняется, если рассматривать этих непредсказуемых игроков с субъективной стороны. Народное разочарование состоянием экономики и продолжением существования коррупции в правление Порошенко высоко, что дает ему 1 балл. Его личный имидж достигает только двойки, потому что публичный патриотизм не превращается в прощение его экономических недостатков и бизнес-сделок. Российская пропаганда, может быть влиятельной на востоке Украины – так же как и местные русофилы – лицемерно и частично успешно демонизируют Порошенко за национальное кровопролитие в войне, которое он не начинал. Здесь он 0.

По шкале разочарования Тимошенко получает 4. Ею восхищаются многие граждане, но она поляризует элитные круги и имеет там серьезный антирейтинг, а потому в результате получает тройку за личный имидж. Кремль не слишком затрагивает ее, поэтому фактор российской пропаганды где-то на уровне 3 баллов.

Главный актив Зеленского – его безупречная репутация, поэтому по шкале народного разочарования он получает 5. Из-за нехватки политического опыта, и потому, что он никогда не участвовал в протестах Евромайдана 2014 года, ему не хватало революционных полномочий, а следовательно оценка его личного имиджа – 4. Используя пропаганду, которая ловко распространяется на местном уровне, Кремль поддержит его, поскольку Зеленский является кандидатом, который наиболее вероятно дестабилизирует страну. Поэтому выборочные сети российской пропаганды дарят ему 5.

Финальный счет во втором субъективном оценивании: у Порошенко 3, у Тимошенко – 10, и у Зеленского – 14. Если сложить два результата вместе, получим 24 у Порошенко, 25 у Тимошенко, и 14 – у Зеленского.

Хотя их конечные счета фактически одинаковые, Порошенко и Тимошенко имеют разные сильные и слабые стороны. Победителю Порошенко придется преодолеть свои низкие субъективные рейтинги, чтобы стать эффективным лидером второго срока. В противоположность ему, победительница Тимошенко будет наслаждаться медовым месяцем с электоратом, и чтобы стать хорошим президентом должна будет преодолеть свои популистские склонности и иметь дело с экономическими реалиями, которым противостоит Украина.

Если украинские избиратели не потеряют связи с реальностью и не выберут комика защищать их страну от угрозы существования со стороны России – а такова далекая перспектива в свете последних рейтингов, которые показывают победу Зеленского – украинцы столкнутся с выбором между двумя в меру квалифицированными и убедительными кандидатами, Порошенко и Тимошенко, каждый из которых в итоге станет неплохим, достаточно хорошим президентом. Этот выбор – и уверенность в том, что выборы будут свободными и честными – хорошо послужит консолидации демократических норм и институтов, продолжению курса Украины на запад, и поддержанию способности держать Путина на расстоянии.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Александра Мотыля. Републикация полной версии текста запрещена

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