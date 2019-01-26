Три кита прорыва Сегодня, 13:13 3044 Цей матеріал також доступний українською

Стратегия голубого океана предполагает три элемента быстрого роста экономики. Их можно и нужно недрять в украинских городах, советует экс-министр экономического развития и торговли Украины

7,9% — цифра, которую стоит повесить на большом табло в Киеве на обновленном Доме профсоюзов. 7,9% — цифра, которой должны открываться и закрываться заседания нашего правительства.

7,9% — ВВП на душу населения Украины в сравнении со средним по ЕС. С таким показателем в клуб развитых стран не пригласят. С таким показателем сложно выиграть войну (ВВП России на душу населения почти в четыре раза выше — 28,7%). С таким показателем нельзя мириться.

И чем больше людей в Украине согласятся с этим утверждением, тем быстрее страна начнет развиваться, наращивая экономику. Это называется ментальностью прорыва — одной из трех составляющих быстрого роста, по мнению профессоров Чана Кима и Рене Моборн, авторов стратегии голубого океана.

В начале 90‑х Малайзия, имея ВВП на душу населения такой же, как и в Украине, не захотела мириться со статусом одного из самых бедных государств Азии и сформировала свою Визию-2020 — быть признанной развитой страной мира. С тех пор об этой цели там говорят ежедневно и премьер-министр, и члены правительства. Так вот, если Украина с начала 90‑х не только не нарастила свой ВВП на душу населения, но и немного потеряла, то Малайзия увеличила его в четыре раза и оказалась в двух шагах от выполнения Визии-2020. Важно отметить, что эту стратегию в стране поддержали все города. Более того — например, еще в 2011‑м валовый региональный продукт на душу населения в Малакке (известной по одноименному проливу) превысил уровень, считающийся уровнем развитой страны.

Эй, Львов, Харьков, Днепр и Одесса, вы слышите?

Эй, Львов, Харьков, Днепр и Одесса, вы слышите? Может, стоит и на ваших площадях повесить табло с национальным и городским ВВП на душу населения? Говорят, молодое поколение любит игры и конкуренцию. Так, может быть, устроим соревнования между городами, вытаскивая таким образом экономику всей страны?

Я специально не упоминаю Киев, поскольку этот показатель в столице должен быть куда выше общенационального. Например, в Куала-Лумпур он составляет 74% от среднего по ЕС. Эй, Киев, ты слышишь?

Рывок вперед

Если ментальность — первый компонент прорыва, то второй (по мнению Кима и Моборн) — человечность. Рывок вперед требует серьезных перемен в поведении и стиле жизни. Старые привычки привели нас к текущему состоянию, а значит, если продолжим в том же духе, законсервируем ситуацию, но не изменим ее. И тут дилемма: люди очень боятся что‑либо менять. Как же быть в таком случае?

Ким и Моборн в качестве первого шага предлагают атомизацию — разделение цели на небольшие проекты. Именно такой подход мы сейчас исповедуем, внедряя полугодичные прорывы в городах. Например, ночные автобусные маршруты и интернет во всех школах Львова. Велосипедная инфраструктура и муниципальный центр инноваций в Виннице. Подключение всех семейных докторов к сети, чтобы устранить очереди в поликлиниках Житомира. Ничего необычного, правда? Но если город каждые шесть месяцев воплощает в жизнь пять-шесть таких проектов, это и дает национальный прорыв, которым могут похвастать Малайзия и Южная Корея.

Преодолевать страх перемен помогает также физическое и ментальное присутствие руководителей. В городах проще — продвинутые мэры ездят на трамваях, троллейбусах и велосипедах, общаются с горожанами, привлекая их к обсуждению решений.

Третий и завершающий элемент прорыва — его инструменты начиная с самого простого — проектного плана. Недавно в Житомире услышал от активистов, что в украинской госслужбе есть термины “процедура” и “программа”, но нет популярного “проект”. А как же бюджеты с учетом стоимости альтернативного использования ресурсов (например, площадей государственной или коммунальной недвижимости) и расчетами экономической добавленной стоимости проекта? Я уже не говорю о более продвинутых инструментах вроде Agile или SCRUM.

Поэтому вернусь к простейшим инструментам прорыва: табло с цифрой, показывающей текущий прогресс в достижении цели. Кстати, а что если бы украинцы повесили у себя дома процент семейного дохода в сравнении со средним по Европе? Я, например, посчитал свой. Сначала обрадовался. А потом вспомнил о двух детях в семье и родителях-пенсионерах (неправильно ожидать, что о них позаботится государство). В общем, поделил доход на шесть душ и понял, что пора заканчивать текст и идти работать. Наращивать ВВП. 7,9% — это недостойно для нашей страны и нашего поколения.

Колонка опубликована в спецпроекте НВ "Мир в 2019" по эксклюзивной лицензии британского издания The Economist. Републикация полной версии запрещена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени