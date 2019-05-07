Трампу грозит суд? Сегодня, 13:11 216

Пока в бывшем СССР отмечали Первомай и Пасху, в США разворачивалась настоящая политическая драма

Генеральный прокурор США Уильям Барр объявил, что президент США не виноват ни в преступных связях с Россией, ни в препятствии правосудию. Но это еще не конец, ведь расследованием деятельности Трампа занимался еще и специальный представитель Конгресса Боб Мюллер.

Политическая драма в США на этот раз она затронула и лично меня. Я уже как-то говорил, что поспорил со своим другом на сто долларов, что Трампа в этом году уберут из Белого дома. Он считает, что не уберут. Поэтому когда генеральный прокурор США Уильям Барр сделал свое заявление, я очень расстроился: плакали мои сто долларов!

Но, как выяснилось на этой неделе, надежда на победу все еще остается! Как вы, наверное, помните, расследованием деятельности Трампа занимался специальный представитель Конгресса Боб Мюллер. По итогам своей работы он написал 400 страниц отчета и передал его генпрокурору. Тот это дело прочитал и написал выжимку из доклада – всего четыре страницы. Там он объявил, что президент ни в чем не виноват.

По американским законам, обман Конгресса – это серьезное преступление

Но это было только начало истории. По требованию Конгресса был напечатан и полный текст доклада. И там уже была совсем другая картина. Во-первых, Трамп активно умолял россиян вмешаться в выборы. Да, он с ними не сотрудничал, он их просил вмешаться! Ну и во-вторых, он очень сильно мешал правосудию, постоянно вставлял ему палки в колеса. Когда люди это прочитали, то многие не поняли выводов генерального прокурора: «Как же так? Вот же они – преступления!».

Барр пришел в Конгресс и под присягой сказал, что доказательств для начала уголовного дела слишком мало. Кроме того, он объявил депутатам, что автор доклада – Боб Мюллер – не стал критиковать решение Барра не возбуждать уголовное дело. Тут я совсем приуныл. Ну уж если сам Мюллер в своей же работе не видит никаких оснований для уголовного дела, то их и правда нет.

Но тут случилось кое-что необычное. Газета The Washington Post напечатала статью о том, что генеральный прокурор обманывает публику вообще, и депутатов в частности. Дело в том, что Мюллер написал ему огромное письмо с критикой. В этом письме сказано, что генпрокурор «не понял контекста и сути доклада», когда заявил, что Трамп не виновен.

Проще говоря, Мюллер видит основания для уголовного дела. Во-вторых, генеральный прокурор США под присягой (!) обманул депутатов, когда сказал, что Мюллер не критиковал его решение. Это полностью меняет дело. Сейчас, по идее, кто-то должен возбудить дело не только против президента, но и против его генерального прокурора. По американским законам, обман Конгресса – это серьезное преступление.

Барра тут же вызвали в Конгресс, чтобы он объяснил конгрессменам свое лжесвидетельствование, а также рассказал, что дальше делать с Трампом. Ну и вообще надо бы поговорить, как жить дальше в ситуации, когда и президент, и его генеральный прокурор открыто нарушают закон. Знаете, что сделал Барр? Он просто не пришел давать показания. Он объявил, что не хочет отвечать на вопросы еще одного прокурора, которого депутаты специально наняли, чтобы он жестко допросил своего же начальника.

Если бы ему нечего было скрывать, то пришел бы и ответил на все вопросы. А так все это выглядит как обычная трусость. Один из конгрессменов даже пришел на несостоявшийся допрос с ведерком жареной курицы, а на стол Барра поставил статуэтку цыпленка. В американской культуре курица – это самое пугливое существо. Местных трусов так и дразнят – «чикен» – то есть «цыпленок».

Таким образом сейчас в Вашингтоне складывается довольно любопытная ситуация: президент и генеральный прокурор, видимо, должны пойти под суд. Но не очень понятно, кто именно их туда отправит. Скорее всего, в этой ситуации депутатам придется вызывать для дачи показаний самого автора доклада по Трампу – Боба Мюллера. Если он на всю страну скажет, что президент действительно мешал правосудию, а его генпрокурор мешал установлению истины, то тогда в США начнется настоящий конституционный кризис. Вот тогда в Вашингтоне будет совсем весело, а ко мне вернется надежда выиграть в споре законные сто долларов, с которыми я уже мысленно попрощался.

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