Европа не простит Орбану Путина в Будапеште

Президент Трамп говорил с Путиным более двух часов по телефону

Это просто тема для психологов, как Путин понимает нарциссическую натуру Трампа: поблагодарил за мир на Ближнем Востоке, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с первой леди Меланией Трамп по возвращению украинских детей, начал говорить о возможной торговле с США после завершения российско-украинской войны.

И маятник качнулся в сторону Москвы.

Дональд Трамп сообщил в соцсети, что готовится уже на следующей неделе встреча с РФ на высшем уровне. В следующем посте президент США ошарашил, что планирует встретиться с Путиным в Будапеште.

Европа такое не простит

Конечно, он не в курсе, что Венгрия ратифицировала Римский статут и должна согласно ордеру МУС арестовать Путина. Премьер Орбан, видимо, в шоке… Потому что он точно понимает, что если такое произойдет, то он и Венгрия дорого заплатят. Европа такое не простит. Так что будем наблюдать мы еще за этим «реалити» долго.

Если честно, то даже жаль нашу делегацию, которая уже почти неделю проводит консультации перед встречей Трамп-Зеленский. Работали-работали, а тут.

Я говорил вживую здесь, как повлияет телефонный разговор Трампа с Путиным на встречу президента США с президентом Украины. Что теперь будет с Томагавками? Как теперь вести себя украинской делегации?

