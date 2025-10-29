В ближайшие недели Трампа ждут серьезные испытания

За первые девять месяцев президентства Трамп добился внешнеполитических успехов, которые потенциально могут войти в историю. Однако более серьезные испытания ждут его в ближайшие недели

Они связаны с тем, как Трамп справится с более сложными, значимыми и рискованными вызовами, исходящими от двух великих держав — Китая и России, — а также с тем, насколько тесно переплетены интересы этих противников.

Но сперва — о хорошем.

На Ближнем Востоке администрация Трампа сумела заключить соглашение по Газе, которое позволило вернуть домой последних живых заложников, удерживаемых ХАМАСом, и наметить поэтапный путь к более устойчивому миру. Этот шаг, в свою очередь, может привести к углублению экономической и оборонной интеграции региона на основе Авраамовых соглашений и открыть путь к нормализации дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Июньские удары Трампа по трем иранским ядерным объектам способствовали этому процессу, решительно нанеся ущерб главному дестабилизирующему фактору, мешающему миру и интеграции на Ближнем Востоке. Таким образом, он восстановил региональное сдерживание и дал понять, что Соединенные Штаты готовы действовать, а не только ограничиваются угрозами, когда Тегеран демонстрирует нежелание вести переговоры. Несколько дней спустя, в Гааге, дипломатическое давление Трампа привело к тому, что европейские союзники обязались увеличить свои оборонные и связанные с обороной расходы до пяти процентов валового внутреннего продукта к 2035 году. Его противники опасались, что он разрушит НАТО, но пока результатом его действий стало скорее укрепление альянса.

Теперь — менее оптимистичные новости.