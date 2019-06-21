Трамп угрожает Ирану. Чем это обернется? Сегодня, 19:39 Цей матеріал також доступний українською

Напряжение в регионе стремительно растет. Иран может перестать подчиняться условиям соглашения

Корнелиус Адебар, научный сотрудник Carnegie Europe

Соглашение 2015 года об иранской ядерной программе, конечно, можно спасти, и все участники знают, что для этого требуется: Иран, остающийся в ядерном лимите, прописанном в соглашении, а также Китай, Евросоюз и Россия, обеспечивающие торговлю. Просто это сложно — возможно, слишком сложно — сделать, не только европейцам, но и другим сторонам, подписавшим договор. Поэтому события движутся в направлении, которое не находится в рациональных интересах любой из сторон. И всё же, это кажется лучше, чем принятие сложного и болезненного решения.

Если Тегеран нарушает указанные в соглашении ограничения — арсенала или того хуже — уровня насыщения урана, европейцы начнут процедуру обжалования соглашения прежде чем переходить к санкциям, чтобы подчеркнуть, что соглашение всё еще существует и потянуть время. Учитывая разноплановые месседжи Вашингтона от «позвони мне» до угроз «официального конца Ирана» — сложно понять, в чем заключается политика США в данном вопросе и можно ли рассчитывать на какие-либо изменения.

Проблема в том, что такой реакционный подход не готовит ЕС и входящие в него страны к потенциальному сценарию, если всё пойдет наперекосяк. Сейчас самое время изменить эту кризисную динамику, предложив европейскую инициативу.

Иран всё равно окажется в худших условиях, чем он был до СВПД

Джаретт Бланк, старший научный сотрудник геоэкономической и стратегической программы Фонда Карнеги

Да — пока. Совместный всеобъемлющий план действий 2105 года (СВПД), заключенный между Ираном и семью другими странами, подписавшими это соглашение, продемонстрировал удивительную жизнеспособность. Год назад я говорил, что это соглашение мертво, утверждая, что самым обнадеживающим сценарием было бы проведение новых переговоров с меньшими льготами для Ирана. Но Иран оставался в его рамках больше года, с тех пор, как США вышли в мае 2018-го и начали кампанию максимального давления, лишая Тегеран всех экономических льгот и многого другого.

Эта не продлится долго. Напряжение в регионе стремительно растет, и Иран угрожает в скором времени перестать подчиняться некоторым из ограничений. Спасти версию этой сделки возможно, но только если Китай, Россия и Европа посчитают её важной. Если Китай продолжит что-то вроде обычных покупок нефти, а Европа сделает несколько политических жестов, демонстрирующих, что правительства, как минимум готовы и могут игнорировать угрозы санкций США — понижение градуса может быть в интересах самого Ирана.

Это равновесие не будет устойчивым. Иран всё равно окажется в худших условиях, чем он был до СВПД, и он вряд ли будет долго придерживаться соглашения. Однако, учитывая дискомфорт президента США Дональда Трампа, когда его более агрессивные советники и кандидаты от демократов взывают к возврату к СВПД в случае согласия Ирана — есть шанс на то, что это может дать достаточно времени Ирану и США для возврата к серьезной дипломатии.

Луиджи Сазьери, научный сотрудник в Центре европейских реформ

Скорее всего, нет. Иран предупредил, что нарушит соглашение к концу июня, если ЕС, Россия и Китай не выполнят свое обещание освободить от санкций США. Спасение в последнюю минуту маловероятно. Так называемая компания специального назначения, созданная Францией, Германией и Великобританией, чтобы обойти санкции США, пока не работает. Даже если бы она стала работать, на практике её влияние было бы незначительным, потому что это не покрывало бы продажу нефти и могло само оказаться под действием санкций США.

Тем временем, есть небольшой признак того, что Китай и Россия готовы сделать шаги, которые могли бы изменить расчет Ирана, как, например, обеспечение экспорта нефти. Для Тегерана нарушение соглашения — это путь к получению рычагов влияния в будущих переговорах. Так как Иран уже столкнулся с санкциями США, перспективы дополнительных международных мер, если они нарушат сделку, вряд ли повлияют на планы Тегерана. Если соглашение рухнет — возможно начало новых переговоров, в свою очередь ведущих к возобновлению соглашения.

Многое зависит от степени, до которой Иран разовьёт свои ядерные разработки: небольшие шаги могут оставить дверь открытой для переговоров, но серьезные, скорее всего, обеспечат дальнейшую эскалацию напряжения в регионе.

Шимон Стайн, старший научный сотрудник в Институте исследования национальной безопасности

Несмотря на недостатки ядерного соглашения, решение Трампа о выходе — это ошибка. Спасение соглашения означало бы возврат США. Но этого, скорее всего, не произойдет пока Трамп остается президентом. Попытки Евротройки — Франции, Германии и Великобритании — спасти соглашение вряд ли компенсируют желание США душить Иран — экономически и финансово. И кажется, что США в этом настолько преуспели, что решение переждать до конца срока Трампа — если предположить, что его не изберут на второй — не кажется Ирану возможным. Россия и Китай также не могут спасти соглашение.

На этом фоне и в попытке поднять ставки для международного сообщества, а также изменить позицию США, Иран прибегает — напрямую и через своих представителей — к мерам, которые могут, в случае неправильного расчета, привести к военной эскалации с непреднамеренными последствиями.

Что нужно сделать? Поскольку прямое взаимодействие между США и Ираном невозможно понадобится третье лицо в качестве посредника. Но к первоначальному соглашению нет возврата.

Пол Тейлор, редактор Politico

США, разорвавшие соглашение с Ираном, не желают спасать соглашение, и у ЕС нет ни сил, ни воли, чтобы продолжать бросать вызовы Вашингтону. Европейские корпорации проголосовали собственными действиями и покинули Иран. Альтернатива торгово-финансового канала, представленная ЕС, — бесперспективна.

В Иране возросло количество противников компромисса, вне зависимости от того стоял ли Тегеран за нападением на два танкера в Оманском заливе 13 июня. Эти люди никогда не верили в обещанную награду за принятие ограничений иранской ядерной программы, и они были правы. Более того, некоторые из них зарабатывают идеологически и финансово на этой «осадной» экономике. Израиль, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты все еще подстрекают Америку к войне.

Есть единственная небольшая надежда — на то, что Трамп не хочет ввязываться в еще одну войну на Среднем Востоке. Он может быть заинтересован в остановке конфликта. Я сомневаюсь, что европейцы могут этого достичь. Но, возможно, Россия или Китай, которые имеют влияние и интересы в Тегеране, могут найти выход — если они заинтересованы. Но это вряд ли произойдет.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

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