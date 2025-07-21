Репутация Трампа разрушается на глазах

Там появляется все больше свидетельств того, что Трамп там был едва ли не самым активным участником разного рода оргий, и уж точно — близким другом и компаньоном Джеффри Эпштейна.

Репутация Трампа разрушается прямо на глазах. Противники открыто винят его в укрывательстве педофилов. От него начали отворачиваться даже некоторые близкие союзники.

Этот сюжет не только не исчезает, он явно набирает обороты. И я так скажу: если Трамп не придумает себе какое-то очень сильное оправдание, эта история может его свалить, погубить его карьеру и жизнь.

Да, ему всегда и все прощали. Но тема массовых, протяженных во времени и безнаказанных изнасилований детей ударила в какое-то очень чувствительное место в коллективном сознании американцев. Они сейчас буквально наэлектризованы, жестко требуют правды, имен и крови.

Конечно, я не могу гарантировать, что эта история приведет к отставке Трампа. Но у нее явно намного больший потенциал в этом смысле, чем у обоих попыток импичмента.

Тогда речь шла о политических боданиях. Сейчас — о безопасности детей, об их спасении от самых отвратительных преступников. Это в сто раз более мощная мотивация для активных действий.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал