Эта формула сработает. Как Трампу остановить Путина

Трамп пробил многолетний тупик на Ближнем Востоке. Если ему еще удастся остановить российский милитаризм — он стал бы миротворцем века

14 октября 2025 года израильский Кнессет взорвался бурными аплодисментами и стоячей овацией, когда президент Дональд Трамп вышел к трибуне и провозгласил: «Война окончена — и Израиль ее выиграл». Его часовое выступление, приуроченное к празднику Симхат Тора — еврейскому дню обновления и завершения годового цикла чтения Торы, — стало не просто речью о победе. В нем также был объявлен состоящий из 20 пунктов план по завершению двух лет разрушений в Газе, восстановлению региональных связей и началу, как Трамп торжественно заявил, «исторической зари нового Ближнего Востока».

Реклама

Мирный план Трампа во многом перекликается с подписанным в Ирландии «Соглашением Страстной Пятницы» 1998 года — также названным в честь важного религиозного праздника — которое положило конец тридцатилетнему кровопролитному межконфессиональному конфликту в Северной Ирландии. Оба соглашения стали результатом древних противостояний и военного тупика, осознания, что победа невозможна ни для одной из сторон, и что единственный путь вперед — это мир.

Теперь Трампу предстоит применить извлеченные уроки для победы над Россией в Украине.