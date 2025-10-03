Фрэнсис Фукуяма

Фрэнсис Фукуяма

Американский философ, политический экономист

Когда президент становится угрозой. Чем опасен сейчас Трамп

3 октября, 19:13
Одна из ключевых тем, проходящих красной нитью через первые восемь месяцев второго срока президентства Дональда Трампа, — это вопрос о границах исполнительной власти

А именно: в какой степени Конгресс и суды могут ограничивать полномочия президента. Эта проблема находится в центре попыток Трампа добиться от Министерства юстиции возбуждения уголовного дела против бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

В федеральной правовой системе США существует давняя традиция независимости прокуратуры, в соответствии с которой Минюст должен самостоятельно принимать решения об обвинениях, руководствуясь законом, а не указаниями политических структур. Однако это правило носит исключительно нормативный характер и до сих пор не подвергалось проверке на прочность в условиях столь откровенного вмешательства в процесс правосудия.

