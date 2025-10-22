Трамп пообещал «самые низкие цены в мире». Что он сделал с лекарствами

Дональд Трамп торжественно объявил войну фармгигантам — «защита простого американца от Big Pharma!» — и сделал это с пафосом, который подходил бы финалу «Apprentice». На фото, которое я добавил к этому тексту, — сам Дональд, рядом Marty Makary (это глава регулятора FDA в США — ОЧЕНЬ важный человек для фармкомпаний! Определяет судьбу всех медицинских разработок), и позади большой плакат с надписью TrumpRx.gov (где Rx означает рецептурное лекарство). А под ним — эпические цифры скидок: 96%, 98%, 230% і 654%.

654 процента! В этот момент я понял, что экономика и математика официально подали на развод. Потому что, простите, скидка не может быть больше, чем 100% — иначе это уже не «дешевле», а «государство должно тебе деньги».

Если ингалятор стоил $100, то при скидке 654% он должен был бы стоить минус $554. То есть тебя не просто лечат — тебе еще и платят за симптомы. Идеальная система: чем больше болеешь, тем больше зарабатываешь.

Чем больше болеешь, тем больше зарабатываешь

А 230% на диабетные препараты — это вообще экономический триллер. Покупаешь таблетку — получаешь две бесплатно, еще и кэшбек на кофе. Хоть бери и открывай стартап «PharmaCoin».

Шутки шутками, но история настоящая. Это часть кампании America First Rx, где Трамп пообещал «самые низкие цены в мире» на рецептурные препараты. Все по-честному: пресс-конференция была в Белом доме, плакат настоящий, фото опубликовали The Hill и Getty.

Идея, кстати, неплохая: заставить фармпроизводителей продавать лекарства в США по той же цене, что и в Европе. Но где-то между Excel и PowerPoint произошел обрыв связи с реальностью. Скорее всего, «654%» — это просто кто-то в штабе посчитал «экономию в долларах», а потом лихо добавил знак процента, чтобы имело наглядный вид. Или должно было быть «65,4%», но спешка, выборы, адреналин.

Хотя и 96% или 98% выглядят не лучше. Потому что это означает, что препарат за $100 теперь стоит $2−4. Даже Amazon в Черную пятницу не рискует такими цифрами — а Трамп может.

В результате получился не брифинг, а постер под названием «Как обанкротить логику за одно утро».

Арифметика, как и фармацевтика, имеет побочные эффекты. Один из них — неконтролируемый смех сквозь цифры.

Текст опубликован с разрешения автора