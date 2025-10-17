«Господин президент, вам нужно многое разрушить». Что Трамп должен сделать прямо сейчас

«Ты сам создаешь свою реальность. Правда — вещь податливая».

Рой Кон Дональду Трампу в фильме «Ученик»

Слушать, как президент Трамп в понедельник, 13 октября, говорит израильтянам и арабам, что они находятся «на историческом рассвете нового Ближнего Востока», — все равно что наблюдать за тем, как он уговаривает своих банкиров профинансировать строительство самого большого, самого красивого, самого потрясающего отеля в мире… на месте токсичной свалки. С одной стороны, думаешь: этот человек сошл с ума. Он разве не знает историю этого региона — здесь нельзя строить отель! А с другой — где-то на задворках сознания звучит голос: а вдруг у него получится?

Умение Трампа мастерски сочетать запугивание, лесть и преувеличения