Трагедия в Шереметьево. Так кто виноват? Сегодня, 17:17 771 Цей матеріал також доступний українською

Самолеты спроектированы для того, чтобы летать при попадании молнии

В падении Superjet виноваты балалаечники. Вы же их помните? Ну, вспомните. В 2006 году тогдашний министр обороны Сергей Иванов, большого ума человек, заявил, что все эти балалаечники, которые получают отсрочки и не идут заниматься настоящим делом – топать кирзачами по асфальту на плацу – стране не нужны. И никаких отсрочек им не будет. В армию, как и все. Родина от тебя ждет «упал-отжался», а ты какую-то чушь изучаешь, всякую там квантовую механику и прочую ерунду про сопротивление материалов. В армию, щенок! На пианино он, блин, играет. Скрипочках всяких.

Балалаечники его услышали.

И начали потихоньку уезжать из страны.

Прошло тринадцать лет.

И вот оставшиеся в стране умные люди спроектировали самолет, который вырубается от попадания молнии. Штатная ситуация. Самолеты спроектированы для того, чтобы летать при попадании молнии. Это примерно, как автомобиль выключался бы при попадании в него дождя.

Но нет. Не таков «Сухой». И при штатной ситуации этот новейший самолет превращается в плохо контролируемый планер без связи и авионики.

Самолеты спроектированы для того, чтобы летать при попадании молнии

Другие умные люди, сидя за штурвалом этого самолета, думают – ну а чо такова та. Связи нет. Авионики нет. В баках полно топлива на рейс до Мурманска. Всё нормально! Сейчас сядем! Нет, не надо нам пожарных. Вы что. Если я сейчас сообщу на вышку, что мне нужны пожарные, скорая, они же приедут, потратят бензин, начнут заливать взлетку пеной, а вдруг все пройдет нормально, и мы не загоримся – меня же за это премии лишат! А у меня ипотека. Не, и так сойдет.

Третьи умные люди, видя, что сразу после взлета к ним на посадку возвращается самолет, в котором отказала связь, в котором десять тонн чистейшего керосина, который не может сесть с первого раза и уходит на второй круг, думают – а и правда. В натуре, чо такова та. Нафиг вызывать пожарных? Пилот молчит, ну а я-то что буду дергаться. Так бы его премии лишили, а если я подниму панику – лишат меня. За выезд платить, за пену, за шорох.

Четвертые умные люди выжимают из авиакомпании все, до последней копейки. Заставляя пилотов летать через грозу. Не сообщать об аварийных ситуациях. Экономить топливо. Вы же помните, как самолеты летают через грозовой фронт, потому что возвращение на аэродром – это лишние расходы, а премии же лишат? Помните, как один Ту-154 так уже грохнулся? Именно поэтому – решил преодолеть грозовой фронт поверху, вместо ухода на запасной аэродром.

Зачем проводить исследования, как это делают все авиакомпании мира. Зачем вычислять алгоритмы, при которых эвакуация оказывается наиболее действенной. Зачем знать, что если, к примеру, сначала покидают салон люди, сидящие у прохода, потом в середине, потом у окна – эвакуация происходит на 30% быстрее? Это я сейчас к примеру, есть масса схем посадки-высадки в салон, погуглите. «Разрушители легенд» как-то даже проводили эксперимент. Действительно экономия времени получается гигантской.

Пятые умные люди решают, что тренинги стюардам на случай нештатной ситуации нафиг не нужны. И так сойдет. И бортпроводник, вместо того, чтобы организовать эвакуацию пассажиров с хвоста самолета – сначала выбегают те, кто на самых задних рядах, потом те, кто посередине, потом бизнес-класс – потому что у тебя горит, блин, в хвосте, а не на носу – пытается открыть дверь прямо в огонь, что, кстати, тоже запрещено инструкцией, чтобы спасти людей в той ситуации, которую имеем, и героически погибает. Вместе с ними.

Шестые умные люди, не зная этих алгоритмов эвакуации – а их просто не учили этому, зачем – просто открывают дверь, и – беги, кто хочешь! Хватай сумки и вали толпой! Кто первый, тот и выжил.

А потом седьмые умные люди на голубом глазу докладывают, что у них эвакуация прошла за пятьдесят пять секунд вместо положенных девяноста. Вы идиоты? У вас половина пассажиров сгорела, какая, к черту, эвакуация? Если у вас спасся один человек с самого первого ряда, а остальные 99 сгорели – это не значит, что вы провели эвакуацию за полторы секунды, опередив нормативы на сто пятьсот раз. Это значит, что вы не провели эвакуацию.

Восьмые умные люди вместо того, чтобы экономить миллисекунды тем, кто горит в хвосте, берут чемоданы и вместе с ними протискиваются в узкий проход. И совершенно не важно, доставали ли они чемоданы с полок, или те уже были у них в руках. Важно, что человек с чемоданом не может бежать по проходу в салоне самолета.

Девятые приезжают через три минуты и начинают тушить, когда уже все сгорело.

Десятые умные люди говорят - «ну, мы не знаем, как бы мы повели себя в такой ситуации и стали ли бы спасать ручную кладь». Блин… Я вот знаю. И ты, блин, обязан это знать! Это твоя обязанность как пассажира! Это тебе каждый раз перед взлетом стюарды объясняют, пока ты в смартофоне селфи с иллюминатором пилишь. А для самых тупых, кто слов не понимает, это нарисовано картинками в инструкции по безопасности. Но нет. Они не знают.

Тут в сети недавно был жуткий наброс. Одна девушка во время посадки решила покормить ребенка, шторка иллюминатора была закрыта. Стюардесса ей сказала открыть шторку. Та ответила – сейчас, только ребенка покормлю, и открою. Стюардесса на неё наорала и обозвала. И вся возмущенная соцсеть заохала – ах, ах, как же так, она же мать, быдло стюарды, сволочи, фашисты. А то, что шторка должна быть открыта не потому, что это желание стюардессы, а потому, чтобы ты, идиот, мог сам увидеть, если что вдруг произойдет с двигателем или крылом и начал орать: «аааа, падаем, мы все умрем» - и сэкономить своим алармом те самые миллисекунды, которых как раз и не хватило пассажирам в хвосте – да плевать. А когда я сказал, что мне, как пассажиру, моя безопасность гораздо важнее, чем кормление ребенка этой девушки, что взлет и посадка – это самые опасные моменты полета, а ребенок может и потерпеть пять минут – на меня такие тонны дерьма вылили.

Думаю, именно такие люди и хватали чемоданы, вместо того, чтобы бежать максимально быстро, освобождая проход другим.

И вот все эти собранные в кучу инфантилы сидят теперь и гадают – ах, ах, как же так вышло. Кто же, ну кто же виноват.

Балалаечники. Во всем, что теперь происходит в вашей стране, виноваты балалаечники.

Говорю же.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"

Текст опубликован с разрешения автора

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