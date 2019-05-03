Трагедия в Одессе. Чего не следует забывать Сегодня, 15:36 428

Анализируя события 2 мая 2014 года

1. Две противоборствующие силы – проукраинская и пророссийская – параллельно сосуществовали в Одессе несколько месяцев без вспышек насилия.

2. Если проукраинские митинги у Дюка проходили под государственными флагами Украины, то постоянный митинг на Куликовом поле проходил под флагами страны-агрессора, к тому времени уже аннексировавшей Крым и развязавшей войну на Донбассе. Правоохранительные органы бездействовали.

3. В этот период Одесса была наводнена так называемыми «титушками» – деклассированными элементами. Балаклава и бейсбольные биты были совершенно обычным делом в Одессе. Эпизоды насилия – в частности, избиение журналистов у здания ОДА – были связаны именно с этими криминально-спортивными ребятами.

Правоохранительные органы бездействовали

4. События начались с организованного нападения колонны пророссийских активистов на футбольных болельщиков. Лозунг «Майданутых на кол!» говорит о том, каково было настроение в этой группе людей. (Заводилы были, понятно, в масках.)

5. Первая кровь пролилась в центре города, и это была кровь двух проукраинских активистов. Огнестрельное оружие до того не было в ходу. Эти убийства окончательно привели толпу проукраинских активистов в состояние ярости.

Такой толпой легко манипулировать. Кто-то призвал идти на Куликово поле и расправиться с лагерем антимайдановцев.

6. За пять минут от Соборки до вокзала не дойти. За это время можно было разбежаться и даже спокойно разойтись. Мобильная связь работала. Тем не менее антимайдановцы забаррикадировались в обесточенном Доме профсоюзов (по слухам – по призыву депутата облсовета). Это было роковой ошибкой. По сути, антимайдановцы загнали себя в ловушку.

7. Пожарная служба локализована в пяти минутах ходьбы от Куликова поля. Тем не менее одна (!) машина оказалась на месте пожара лишь через сорок минут. Это задокументировано.

8. Все говорят о тех, кто «добивал» спасшихся. Но параллельно майдановцы спасали людей из огня – это задокументировано.

9. Все это время шло «совещание» высших офицеров МВД с отключенными (или отобранными?) мобильниками. Есть достаточно оснований считать, что действия полиции и антимайдановцев были согласованы. Это особенно заметно по ситуации вокруг «Афин», а также освобождении задержанных на следующий день после событий.

10. Основные фигуры, ответственные за вопиющее игнорирование правоохранительными органами своих прямых обязанностей, бежали из Украины и оказались в Приднестровье и в России.

11. В тот же вечер видеоматериалы с Куликова поля оказались в руках российских СМИ.

Текст опубликован с разрешения автора

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