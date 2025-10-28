Почему соглашение о продаже ТикТока Трамп и Си подпишут лично

А вам не кажется странным, что соглашение о продаже ТикТока будут подписывать лично Трамп и Си?

Читаю новость, что уже 30 октября наконец закончится эта эпопея — американцы просто таки «выгрызают» ТикТок у китайцев. И думаю о том, что раньше на таком уровне подписывали соглашения — ну, не знаю — о нераспространении ядерного оружия.

Реклама

А тут — соцсеть продают!

Это же вроде бы коммерческая история? Но ею занимаются президенты, министры финансов и национальные советы безопасности.

А значит, речь не о танцах в ленте. Речь о контроле над сознанием миллиардов людей. Теперь социальные сети важны не меньше, чем ракеты.

Социальные сети важны не меньше, чем ракеты

Мы же понимаем, что TikTok — это миллиарды данных о поведении людей, алгоритмы влияния, настроения поколений, информационные потоки, которые формируют политические решения и даже настроения во время войны.

Вспомните выборы в Румынии в прошлом году? Там же победил абсолютный популист, потому что был очень популярен в ТикТок. Выборы быстро отменили, потому что заподозрили, что его агитацию разгоняла РФ. Но прецедент все же имел место.

Я не люблю огульные запреты. Демократия — это свобода. Но если соцсеть обладает алгоритмами, которые подсовывают вам выгодную кому-то информацию — то это уже не свобода слова, это манипуляция и влияние.

А, следовательно, государство не может самоустраниться в эру цифрового суверенитета и должно активно включаться и регулировать поле соцсетей.

Поэтому соглашение о продаже ТикТока подписывают Трамп и Си лично.

Мы привыкли полагать, что самые опасные кнопки — это ядерные в руках политиков. А теперь видим, что самые опасные кнопки — это «поделиться» и «лайк».

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора