Тихие майские дни

Из Европы доносятся позитивные вести

Пока украинцы отдыхали, сравнивая предсказуемый мир Игр престолов с нашей новой реальностью, работали и иностранные рынки и Месси. Но если там, где Месси, все предсказуемо (может быть скоро, дабы как-то уравнять шансы, ему прикажут вешать железки на ноги, как когда-то Хон Гиль Дону), то рынки полны непредсказуемости. Вот и на этой неделе Федеральный резерв расстроил спекулянтов и инвесторов, которые не нашли и намека в финальном тексте заседания ФРС на потенциальное снижение ставок. Казалось бы, еще год назад все были бы рады такому, а сейчас аппетит приходит во время еды, и рынки уже готовы поддавливать в направлении снижения ставки и очень расстраиваются, когда реальность оказывается другой.

В итоге индекс S&P500 чуть отступил от достигнутых им очередных исторических максимумов и составляет 2917 пунктов на утро пятницы. Из Европы доносятся позитивные вести, ведь значительно улучшается экономическая статистика в странах европейской периферии и во Франции, даже несмотря на протест разного рода людей в разного рода жилетах. Впрочем, может все дело в том, что эти желто-жилетные товарищи своими протестами не отрывают себя от работы и создания ВВП, ведь никогда особо не работали и ничего не создавали. В итоге европейские индексы потихоньку ползут вверх, хоть они еще и далеки от исторических максимумов.

В украинском сегменте самое интересное за последнюю неделю происходило не в еврооблигациях, где по-хорошему ничего и не происходило, а в акциях. На Лондонской бирже активно летала то вверх, то вниз акция Феррекспо. После того, как в прошлую пятницу стало известно, что от компании отказался аудитор, которому так и не смогли объяснить, что же это за благотворительность такая, более чем на $100 млн за 5 лет, а потом сбежали два независимых директора из правления, которые не смогли объяснить сами себе, чем они могут быть заняты в британской тюрьме, акции компании за один день упали на 30%. Надо сказать, что акции Феррекспо всегда были в лидерах по поставке корвалола и других сердечных каплей инвесторам, летая то вниз, то вверх, но сейчас они даже превзошли сами себя.

Впрочем, после первого испуга, не последовало новых негативных новостей, делом пока не занялись компетентные органы из Британии (занялась украинская прокуратура, но кого когда это пугало, люди просто деньги зарабатывают), угроза делистинга или других проблем вроде ушла в туманное будущее, и стоимость акций поднялась на 23%. Конечно, не отыграв все потери, но и удержав многих людей от разорения. Впрочем, это точно та история, где продолжение следует. И точно та история, где все-таки любопытно послушать до конца независимых аудиторов и узнать, что же это была за благотворительность, и почему если она была, то футболистам Ворсклы так часто задерживают зарплату.

В самих еврооблигациях не происходило ничего интересного, и цены фактически остались неизменными по итогам недели. Равно как и совсем тихо было на внутреннем рынке, где всего два рабочих дня не располагало к активности. Тем более, на этой неделе не было даже аукциона Минфина, ведь вторник выдался выходным, попав в окружение между святым праздником Пасхи и не менее святым праздником имени трудящихся. Да и можно предположить, что большая часть банкиров сейчас вдали от своих офисов, празднуют украинские ежегодные майские каникулы. Стабильным остается и курс гривни, где торговля идет около отметки в 26,6 гривен за доллар, а Нацбанк умудряется даже в тихие дни майских выкупать с рынка по $20 млн в день.

P.S. "Spring is when you feel like whistling even with a shoe full of slush.” Doug Larson

