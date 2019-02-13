Тихая революция Сегодня, 09:05 4010 Цей матеріал також доступний українською

Мы не сможем прийти в себя, пока не доведем кризис до катастрофы. Так было, в 1930-х. Так может произойти и сейчас

25 января в The Guardian было опубликовано письмо 30 ведущих европейских интеллектуалов под названием «Боритесь за Европу – или вредители разрушат ее». В тексте речь о майских выборах в Европейский парламент. Если к этому времени ничего не изменится, голосование грозит обернуться величайшей катастрофой. На выборах могут победить правые и левые популисты, мечтающие развалить Европу. Спустя 75 лет после победы над фашизмом и 30 лет после падения Берлинской стены Европа столкнулась с угрозой либеральной демократии и ее ценностям.

Интеллектуалы призывают бороться. Обращение подписали Милан Кундера, Салман Рушди, Орган Памук, Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич и другие. Удивляет отсутствие украинских подписей. Тот факт, что среди подписантов фигурируют ярые адвокаты Украины Адам Михник и Бернар-Анри Леви, заставляют полагать, что это не случайность. Просто Украину больше не рассматривают как страну, развитие событий в которой может влиять на будущее Европы.

Вспоминается другое письмо, вышедшее ровно пять лет назад на страницах той же The Guardian. Называлось оно «Поддержите украинцев, и они помогут нам построить лучшую Европу». Майдан, подчеркивалось в обращении, воплощает Европу в ее наилучшем виде – то, что многие мыслители считали и считают основными европейскими ценностями.

Пора освоить язык души и ценностей

Сейчас как-то даже неудобно говорить о тех временах. Победа Евромайдана так и не конвертировались в радикальные изменения. Показательно, ни один кандидат в украинские президенты не упоминает ценности. Все вещают о языке, армии, церкви, России – но не о ценностях.

Однако ценностные изменения в Украине продолжаются. Как правило, во время войны и кризиса общество возвращается к ценностям выживания. И такой откат позволяет прийти к власти популистам. Но недавний опрос декабря 2018 г. удивил: в Украине отката не произошло. Наоборот – растет, хотя и медленно, число тех, кто исповедует ценности самовыражения, которые являются базовыми для либеральной демократии. Особенно – на юге Украины, в Одессе. Именно здесь – так называемая база Зеленского. Возможно, совпадение. А может, имеет место тот самый протестный эффект, как это произошло с успехом Свободы в 2012-м. Тогда многие голосовали не потому, что им нравился Тягнибок, а потому их тошнило от политического истеблишмента.

Американский социолог Рональд Инглхарт называл такой сдвиг в ценностях «тихой революцией». Она была тем незаметным течением, которое привело к громкой революции 1968 года. Тогда массовые и в основном молодежные протесты охватили Бразилию, Мексику, США, Испанию, Великобританию, Францию и три коммунистические страны – Югославию, Польщу и Чехословакию.

Революция 1968-го проиграла. И этим напоминала «весну народов» 1848 года. Обе оказались поворотной точкой, на которой истории не удалось повернуть. Но спустя 70 лет все, что требовали в 1848-м – право на выборы и национальное государство – стало банальностью. Подобным образом поколение бунтарей 1968 года дало нам политиков, пришедших к власти в 1980-1990-е. Сейчас они отходят. Но именно они создали новую Европу, которая сейчас, к сожалению, пребывает в состоянии глубокого кризиса.

Однако революция продолжается. После Арабской весны и Евромайдана ее волной в прошлом году накрыло Армению, а теперь и Венесуэлу. Где грянет новая, сложно сказать. Даже у старой Европы нет иммунитета. Объекты революционной ненависти разные - Мадуро в Венесуэле, Макрон во Франции – но формула одна: это бунт среднего класса, против политического истеблишмента. Бунт, выражающий недовольство не столько количеством (нечего есть), сколько качеством жизни.

Поскольку митингует не пролетариат, а средний класс, его протест красив и изобретателен. Он так и просится на экраны телевизоров и кинотеатров. Что, однако, поражает в этих бунтах: полный идеологический вакуум. В 1968 году властям сложно было договариваться со студентами в Париже по той простой причине, что они сами не знали, чего хотели, кроме отставки де Голля. То же было с бархатными революциями 1989 года. Как восклицал французский историк Франсуа Фюре сразу после 1989-го: «Сколько шума – и ни одной новой идеи!»

В отсутствие новых идей вакуум заполняется старыми. В студенческих бунтах 1968 года эту роль выполнял марксизм, но в экзотической форме – лозунгах Мао Цзэдуна и Хо Ши Мина. В революциях новой волны эту роль часто выполняют национализм. Именно против национализма и популизма – как главной угрозы – направлено нынешнее заявление европейских интеллектуалов. Всюду, пишут они, мы слышим призывы «Хватит строить Европу! Вернемся к национальной душе! Найдем утраченную идентичность!». Эти требования утопичны, считают интеллектуалы, душа и идентичность – абстракции в воображении демагогов.

Но такая критика поверхностна и наивна. Все революции порождены утопиями и абстракциями. И неуместна ирония в отношении души и идентичности. Считая их просто абстракциями, подписанты добровольно отдают их в руки популистов и обрекают себя на поражение.

Так уж устроено наше сознание: мы слишком быстро забываем. Мы не сможем прийти в себя, пока снова не доведем кризис до катастрофы. Так было, в 1930-х. Так может произойти и сейчас. Если, конечно, не освоить язык души и идентичности.

Либеральной демократии не выжить без либерального национализма. В этой формуле оба слова одинаково важны. Да, национализм – но либеральный. Не беззубый, а защищающий права всех граждан, проживающих на территории национального государства.

Украина уже не на передовом фронте борьбы за будущее Европы. Она ведет свою борьбу не в авангарде, а в арьергарде. Но те из нас, кто считает, что память о Евромайдане к чему-то все же обязывает, должны напоминать себе, соотечественникам и даже европейским либералам-подписантам: душа существует, ценности имеют значение, идентичности не являются пустыми абстракциями.

Тем более, что тихая революция не закончилась. Это сейчас она выглядит как химера, потерпевшая поражение. Но через несколько десятилетий она может стать банальной реальностью – как это уже было после 1848 и 1968 годов. Даже если украинские выборы в 2019-м не принесут изменений на поверхности политической жизни, эта тихая революция продолжится под ее покровом. И об этом нужно помнить тем, кто не мирится с сегодняшним состоянием Украины и готов к будущим победам.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 31 января 2019 года. Републикация полной версии текста запрещена

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