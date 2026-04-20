Выключите офис простых решений. О теракте в Киеве и оружии

Теракт, как и любое большое потрясение, запускает работу офиса простых решений, который есть в каждой голове — Канеман за это получил Нобелевскую премию

Офис простых решений генерирует два простых решения:

1. Разрешить ношение оружия всем, кому только можно, чтобы люди могли защитить себя и других.

2. Запретить ношение оружия всем, кому только можно, чтобы предотвратить такие теракты.

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Офис простых решений не может ответить на три главных вопроса:

а) кто будет ходить с оружием в соседний супермаркет за хлебушком?

б) что делать с устоявшейся судебной практикой, когда застреливший террориста сядет за решетку с вероятностью 100%?

в) как предотвратить теракты, а не реагировать на них?

Вот когда вас убьют, тогда и приходите

С первым вопросом более-менее понятно: разрешение носить короткоствол приведет к незначительному увеличению количества вооруженных граждан (потому что получение разрешений, деньги, лень, тренировки, а ну его, а почему я…), но это будет такая необходимая критическая масса, которая может очень положительно повлиять на ситуацию.

Со вторым вопросом проблем больше, потому что это всю систему надо менять. Изменение закона ничего не даст, изменение практики правоприменения является сложным и долгим. Разрешение иметь оружие без изменения представлений о границах необходимой обороны ни к чему не приведет. Нынешняя система может быть описана словами: «Вот когда вас убьют, тогда и приходите».

Третий вопрос самый главный. Потому что террорист часто как раз и хочет, чтобы его убили (психологи уже об этом вчера писали), так что, пока до него доберется герой с оружием, уже будет несколько трупов.

У меня нет простого ответа. «Противодействие российской дезинформации», очевидно, не работает. Крыша может поехать у кого угодно. Социальная несправедливость только увеличивается. Война еще не завершена. Есть мысли? Пишите в комментариях.

Только сначала выключите собственный офис простых решений. Только не пишите, что надо только разрешить иметь оружие всем хорошим людям и запретить иметь оружие всем плохим людям.

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Текст опубликован с разрешения автора