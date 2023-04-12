Очень большие подозрения. Следует ли запрещать Telegram в Украине? 12 апреля, 16:12 NV Премиум

Последние несколько недель в украинском интернете начала подниматься тема целесообразности использования мессенджера Telegram

Основну хвилю здійняв Ярослав Ажнюк, який і опублікував колонку на сайті Української правди, і поцікавився думкою Михайла Федорова і навіть Кирила Буданова, який очолює ГУР. Буданов, щоправда, дав Ярославу дивну відповідь: У ФСБ, і лише них, є ключі до Телеграму. Вайбер, це взагалі додаток створений для шпигунства. І навіть не обов’язково вести там переписку.

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Що найпублічніший розвідник у світі має на увазі під «додатком, створеним для шпигунства», він, звісно, не пояснює, але Rakuten (компанія — власник Viber) дала свій коментар з цього приводу: «Viber був створений чотирма ізраїльськими співзасновниками ще у 2012 році та не має жодного зв’язку з будь-яким урядом. Будь-яке протилежне твердження є хибним і необґрунтованим. Чати та дзвінки в Rakuten Viber за замовчуванням захищені наскрізним шифруванням з 2016 року. Це означає, що ні треті особи, ні співробітники Viber не можуть перехопити та розшифрувати чати та дзвінки. Ми будемо раді зустрітися з українськими офіційними особами, щоб детальніше розповісти про переваги безпеки та конфіденційності Viber».

Я ще додам, що за останні кілька років розробка Viber зазнала організаційних змін і фізично була сконцентрована … в Одесі. Щоправда, наскільки я розумію, з початком війни офіс був здебільшого релокований.

Але залишимо Viber (попри знайомство з командою, я не дуже люблю ним користуватися) і повернемося до Telegram. Наскільки виправдані підозри на адресу сервісу і чи треба за прикладом усіх країн, які забороняють установку TikTok на робочі смартфони, забороняти Telegram в Україні?

Насправді всі «факти», які доволі скупо перераховують на підтримку підтвердження «Telegram працює на ФСБ», нічого не підтримують.

Роскомнадзор розблокував Telegram після кількох років блокування і обіцянки Дурова співпрацювати з передачею даних? Послухайте, а чи не ми 3 роки тому сміялись зі спроб РКН зробити хоч якусь міну за того, що гра взагалі не задалась і всі ці блокування абсолютно ніяк не вплинули на аудиторію Telegram у Росії?

Питання безпечного листування в месенджерах давно вирішене

Путін похвалив Telegram за співпрацю? Бог із ним, що за фактом той каже фразу «По-моєму, і з Telegram теж домовилися, працює ж усе», де складно побачити хвалебні слова, але відколи це те, що каже ця людина, є фактом і основою для обвинувачення в очах українських блогерів?

Telegram не зашифрований і не безпечний, зберігає все у відкритому вигляді (насправді ні, але End-to-end encryption там справді опціонально) і ФСБ перехоплює листування в ньому? А хто стверджував, що він зашифрований і безпечний? Ні, він не такий, це треба розуміти та усвідомлювати. Випадки перехоплення листування дійсно відомі — здебільшого у РФ, — але вони адекватно пояснюються простішими речами, наприклад, перехопленням авторизаційних SMS. Адже СОРМ-2 ніхто не скасовував, і російські спецслужби мають можливість знімання інформації на нижчому рівні без будь-яких запитів до примхливого Дурова.

Telegram передавав дані про антивакцинаторів німецькому урядові? Тут я зовсім заплутався — це що, теж погано? Усі інтернет-компанії так чи інакше співпрацюють з урядами, до того ж з усіма урядами, досить піти почитати Transparency Report, наприклад, Google і дізнатися, що компанія отримує досить помітну кількість запитів від держорганів РФ і навіть задовольняє (станом на середину 2022 року) ці запити. До речі, Telegram отримує запити від українських держорганів і, наприклад, блокує низку каналів на території України — це теж погано?

Невідомо, звідки Telegram бере гроші? Взагалі-то, хоч Telegram і не публічна компанія, дещо про фінансування там відомо — ми всі бачили спроби Дурова запустити криптовалюту, та й значки Premium я нерідко бачу в чатах, тож дані для аналізу є. Не варто забувати, що Дурови (я маю на увазі обох братів) усе ж таки на хороших умовах покинули VK і не з порожнього місця почали запуск месенджера. А у відкритих джерелах згадується залучення фінансування на 1 млрд доларів від фондів в Еміратах, наприклад.

Але все це насправді не має принципового значення. Питання безпечного листування в месенджерах давно вирішене — здебільшого військові та волонтери листуються в Signal, іноді в WhatsApp, де E2EE увімкнено за замовчуванням. Дзвінки в Telegram якраз зашифровані та при цьому б’ють рекорди низької якості — практично будь-який інший месенджер працює в рази краще.

Залишається за фактом тільки одна унікальна можливість Telegram — це те, що це не тільки месенджер, а й контент-платформа, канали в якій за статистикою, наведеною Ярославом, є другим за популярністю джерелом інформації для українців.

Мені насправді не подобається Telegram як платформа. Я ніколи цього не приховував і описував багато разів — це незручна платформа, яку розробили достатньо криворукі розробники, котрі мають вкрай слабке уявлення про модерацію, зручність адміністрування і так далі. І мені не подобається залежність від такої платформи — і взагалі від будь-якої платформи. Саме тому я 20 з гаком років веду stand-alone блог і не думаю його закидати, хоча й помітно рідше туди пишу.

Але будь-яка людина погодиться, що це популярна платформа. І, здавалося б, тут доречна аналогія з TikTok — чи даремно на Заході забороняють ставити цей застосунок на службові смартфони й говорять про повну заборону сервісу?

Але ні, ця аналогія недоречна. Претензії до TikTok діляться на дві частини. Перша, яка стосується зберігання призначених для користувача даних, цілком адекватно задовольняється впроваджуваним зараз проектом із перенесення даних американських користувачів на територію США. Очевидно, що всі інші країни можуть пред’явити аналогічну вимогу, до того ж ЄС це може зробити на своєму рівні та закрити питання для всієї Європи.

Але ось друга частина претензій і є головною — адже TikTok це розважальна соціальна мережа, що містить алгоритм рекомендацій. І ця особливість і змушує бити на сполох американських експертів — такий алгоритм стає (або вже став) чудовим механізмом пропаганди, особливо з огляду на залипання застосунку та його стрімке зростання серед молоді, яка менше дивиться всі телеканали й стрімінги, разом узяті, ніж гортає ролики в TikTok.

Але до чого тут Telegram? Адже там немає жодної рекомендаційної платформи, скажете ви?

Саме так, там немає жодних рекомендацій. Ніде в месенджері ви не побачите запрошення підписатися на канал. Ось якщо ви підпишетеся — добровільно — на який-небудь канал, то ви, напевно, побачите в контенті або цитату ще іншого каналу, або репост, або рекламу. А може, ви підете на офіційний сайт президента України та побачите там посилання на його телеграм-канал. Але щоразу це ви побачите або будь-яка інша жива людина вам надішле посилання, платформа ніяк не рекомендує, нічого не песимізує, нічого не просуває — там просто немає нічого такого.

І таким чином заклики до заборони Telegram і вимоги негайно перестати читати там канали не мають нічого спільного з інформаційною гігієною — це заклики до цензури та самоцензури. Якщо вам хтось скаже, що ви не повинні читати сайти, розміщені на платформі Medium, ви, найімовірніше, здивуєтеся безглуздій вимозі — але варто замінити цю назву на Telegram, і що, вимога раптом набуває осмисленості?

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