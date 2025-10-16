Технологии как новая геополитика. Готова ли Европа к помощи Украины

Під час Genval Forum у Брюсселі говорили про те, як формувати бачення безпеки та стійкості Європи на найближче десятиліття. Форум зібрав політиків, інвесторів, дипломатів і технологічні компанії, щоб відверто говорити: світ змінився, й ілюзія «повної безпеки» більше не працює.

Сьогодні питання безпеки виходить за межі традиційних військових засобів — танків, ракет чи оборонних альянсів. Воно включає розвиток передових технологій, інноваційних рішень та стійких економічних систем, а також здатність оперативно інтегрувати знання, ресурси та досвід з різних секторів для комплексного реагування на виклики. Хоча в ЄС існує Директива 2009/81/EC, яка має стимулювати відкриті закупівлі між державами, багато контрактів досі укладаються на національному рівні. Національні специфікації, ліцензування та промислова політика часто «підлаштовуються» під місцевих виробників, обмежуючи зовнішніх учасників. Це зменшує ефективність, інтероперабельність та конкурентність оборонного сектора, і настав час це змінювати.

План Readiness 2030/ReArm Europe, ухвалений у ЄС, пропонує узгодження закупівель, спрощення правил та стимулювання співпраці між державами. Передбачені інвестиції до €800 млрд, з яких €150 млрд спрямовуються на спільні закупівлі оборонних технологій, що демонструє: безпека більше не може залишатися виключно у компетенції окремих держав-членів або НАТО. Водночас залишається ключове питання — чи зможе ЄС створити достатньо гнучкі механізми для залучення бізнесу, стартапів і партнерів із-за меж Союзу?

Україна демонструє унікальний потенціал

В цьому контексті Україна демонструє унікальний потенціал. Вона одночасно є полігоном для випробування новітніх технологій і надійним стратегічним партнером, здатним пропонувати рішення, які вже довели ефективність на полі бою. Українські defense tech-компанії розробляють дрони, системи РЕБ, ППО та AI-рішення, що вже застосовуються у цивільних сферах — від логістики до енергетики та сільського господарства.

Важливим кроком стало нещодавнє ухвалення закону «Defence City», який встановлює спеціальний правовий режим для оборонно-промислових підприємств до 2036 року. Закон передбачає податкові та митні пільги, звільнення від податку на прибуток і землю, а також спрощені процедури для резидентів. Це створює сприятливе середовище для розвитку і масштабування оборонних технологій, залучення міжнародних інвесторів та партнерів.

Паралельно український IT-сектор продовжує демонструвати системну стійкість і стратегічну цінність для ЄС. Щорічне дослідження Digital Tiger: The Market Power of Ukrainian IT — 2024 показує, що навіть під час війни галузь зберігає темпи зростання:

ІТ-послуги становлять 3,5% ВВП України та 37% усього експорту послуг;

У 2024 році ІТ-експорт сягнув майже $8 млрд;

Сектор налічує близько 270 тис. висококваліфікованих спеціалістів;

Компанії працюють глобально — для США, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Швейцарії — із високим рівнем надійності.

Ці цифри доводять: українська цифрова економіка навіть у час війни залишається драйвером інновацій і стратегічним партнером, здатним зміцнити технологічну та економічну безпеку Європи. Інтеграція цього потенціалу — не лише жест солідарності, а прагматичне рішення для створення стійких ланцюгів постачання, скорочення залежності від третіх країн і зменшення технологічного розриву.

Європейська комісія у рамках Pillar II Ukraine Facility зацікавлена у наданні фінансової підтримки українським компаніям-виробникам технологій подвійного призначення. Ця ініціатива спрямована на відновлення та модернізацію України через фінансування інновацій, що можуть бути використані як у цивільних, так і в оборонних цілях — від дронів і штучного інтелекту до кібербезпеки, супутникових комунікацій та робототехніки.

На форумі стало очевидно, що мислення європейських партнерів змінюється. Справжня безпека формується на перетині технологій, економічної стійкості та партнерства. Україна у цьому процесі виступає не просто східним кордоном ЄС, а лабораторією цифрової стійкості та стратегічним арсеналом, здатним посилити всю Європу.

Інтеграція українських технологій і знань відкриває для ЄС можливість зміцнити власну конкурентоспроможність та побудувати справді стійку Європу, де безпека базується не лише на військовій могутності, а й на технологічній і цифровій перевазі. Інвестиції в технології та підтримка українських партнерів — це стратегічний крок, без якого Європа ризикує втратити темп у світі, де швидкість адаптації визначає безпеку та процвітання.

ЄС стоїть перед нагальною потребою прискорити технологічну трансформацію та оборонну інтеграцію. Наявні національні бар'єри, відсутність уніфікованих стандартів і складні ланцюги постачання гальмують швидку адаптацію.

Україна може допомогти Європі закріпити цифрову і технологічну перевагу, але для цього потрібні конкретні механізми партнерства, прозорі інвестиції та спільні платформи для R&D.

Без таких кроків навіть передові технології залишаться недоступними у масштабі ЄС, а континент ризикує відстати у швидкозмінному світі, де адаптивність і технології визначають безпеку та конкурентоспроможність.