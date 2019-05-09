Сын – брат сестры коня вождя Вчера, 22:05 1544 Цей матеріал також доступний українською

Мы имеем дело с экранизацией одноименного романа Филиппа Майера, вошедшего в свое время во многие книжные топы

Порой следует брать пример с Ланнистеров и платить свои долги – например, закончить рецензию на сериал, стартовавший позапрошлым летом. Речь идет о вестерне «Сын» от канала АМС, в график-2017 он не вписался, но сразу был анонсирован второй сезон, стартовавший на позапрошлой неделе. Так что давешние записки все равно пригодились.

Итак, мы имеем дело с экранизацией одноименного романа Филиппа Майера, вошедшего в свое время во многие книжные топы. Почтеннейшей публике предлагается погружение в житие семьи МакКалоу, техасских нефтяных магнатов. В середине девятнадцатого века глава клана, юный Илай, попал в плен к команчам. Этот Маугли рос с индейцами и вырос в сурового дедушку Балу, который пытается спасти семейный бизнес через шестьдесят пять лет после начальных событий.

С высоты сегодняшних позиций «Сына» сразу же хочется сравнить с «Йеллоустоуном», несмотря на то, что действие второго вписано в наше время, это тоже вестерн о главе семейства, которого играет мастистый актер (Кевин Костнер – Пирс Броснан). Крепкий старик Розенбом защищает свое ранчо – что еще может быть ближе американской публике?

В этих двух временных коридорах и стартует повествование: маленький Илай вживается в роль команча, а старик МакКалоу ищет нефть и отстреливается от врагов на фронтире. Так и вижу аннотацию в программке: «Великолепная сага о пионерах, завоевавших Техас. История дружбы, любви, нефти и предательства на Диком Западе». Все, в принципе, верно. Кроме первого прилагательного.

Ничего великолепного у создателей «Сына» не вышло. На фронт подписали Пирса Броснана, на роль главного команча – Зана МакКларнона (незабвенный индеец Ханзи из второго сезона «Фарго»), всем коренным американцам пошили новенькую одежду и мокасины, уронили с крыши подстреленного ковбоя, вписали все темы злобы дня (борьба за права женщин, дискриминация геев, уничтожение бизонов, притеснение исконного населения, не забыли о педофилах-священниках и мексиканцах за забором). Но сеанс многократного самобичевания не сработал, борщ все равно вышел постным.

Я вот только что прошел замечательную игру «Red Dead Redemption 2», так там сценарий и диалоги на порядок лучше, а персонажи похожи на живых. Да, даже в видеоигре вестерн дышит. А тут хитовая литоснова, приличный бюджет, лакомый сеттинг и… пшик. Шаблон за шаблоном: злые корпорации (Джек Лондон) с призраками Рокфеллеров, благородные индейцы (Майн Рид), нерадивый сын, в противовес ему верный сын, которого не ценят (Шекспир) и призраки Монтекки & Капулетти для женской аудитории.

Но даже шаблоны могут сработать, размести их вокруг харизматичного героя, которому поверишь, которого полюбишь и многое простишь (Эл Сверенджен из «Дедвуда» тому примером). Создатели раздувают костер, как могут, переснимая, к примеру, сцену в кабинете из «Крестного отца». Но своего Копполы не нашлось, да и не тянет Броснан на природного злодея, готового переступить любую черту ради семьи, хоть ты тресни. Так, бродит по округе, меняя красивые костюмы (Бонд, Джеймс Бонд) и молодится (по временной шкале сериала ему восемьдесят, кстати). И не злодей, и не белый команч. А так.

Негодяя ведь тоже надо выписать, к тому же создатели так и не определились, любят ли они МакКалоу, да и кто тут главный герой – отец, сын или святой дух Винниту? Во втором и финальном сезоне повествование разжилось третьей линией (внучка правит нефтяной корпорацией в конце двадцатого века), но не избавилось от старых болячек (например, мексиканские сцены снимают в одном и том же переулке). Да и кто из зрителей дожил до второго сезона? Разве что только я – в Запорожье ехать далеко, а мобильный Интернет в дороге даже головы не поднимает.

Итого: экономия вашего времени есть главная задача четвергового обзора, так что проходите мимо, при всей любви к вестернам тут вас ждет такая же паста, как в «Забытых богом». Лучше подождем «Дедвуда», скрестив пальцы поверх скрещенных кольтов. 6 из 10 с тегом #ВДПВ – Взял в Дорогу Проклял Все.

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