Свободные капиталы Сегодня, 09:05 487 Цей матеріал також доступний українською

Теперь украинцам гораздо проще обеспечить себе достойное будущее. В стране вступил в силу закон о валюте, открывающий нам доступ к глобальным финансовым рынкам

Пока мы пытаемся определить свое будущее, связывая его с многочисленными кандидатами в президенты, рынки капитала продолжают обеспечивать будущее финансовых инвесторов. И вполне успешно.

Восемь недель назад, прямо в канун Рождества, американский рынок акций, на всех парах катившийся в пропасть, вдруг воспрянул духом и начал расти. Да так, что до сих пор остановиться не может.

Основной импульс дал глава ФРС США Джером Пауэлл, заявивший, что не намерен и дальше агрессивно повышать процентные ставки и тормозить рост экономики, а вместе с ней и рынка акций.

Потом наступил сезон объявления квартальных результатов компаний, и они не подкачали. Оставалось только выбирать лучших и смотреть, как растут их акции. Хотя, конечно, проще сказать, чем выбрать. Но нужно признать, что кандидаты с очень известными именами — Apple, Facebook, Boeing и тысячи других — не подвели. Отличных результатов прошлого квартала и честных прогнозов на будущее хватило, чтобы их акции за каких‑то восемь недель взлетели в цене в среднем на 15%.

Что и говорить, отличный заработок. Не хуже украинских ОВГЗ. Вот только на американском рынке есть свои преимущества. Во-первых, с моральной стороны легче — не нужно обдирать нищее государство, запутавшееся в собственных долгах и продлевающее агонию строительством пирамиды. Согласитесь, что одалживать под 20% можно, лишь пребывая в отчаянном положении и не задумываясь о завтрашнем дне. Ну а, во‑вторых, риски поменьше. Когда пирамида рухнет, то вас, глядишь, и не придавит.

Доллары, лежащие взаперти без дела, со временем превратятся в труху

Конечно, обывателю сразу же хочется спросить: “Где американские акции, а где я?” И два года назад на такой вопрос, пожалуй, нечего было ответить. Но теперь все изменилось. На прошлой неделе вступил в силу закон о валюте, благодаря которому реализовать свое право выбора счастливого будущего, связав его с Google и Аmazon или хотя бы с тем же производителем марихуаны Tilray, стало гораздо проще. Как безвизовый режим открыл ук­раинцам возможность свободно передвигаться по миру, так валютная либерализация освобождает наши личные капиталы, позволяя воспользоваться теми финансовыми инструментами, с помощью которых жители цивилизованных стран уже давно обеспечивают свое вполне сытое будущее.

Что для этого нужно? Иметь честные деньги и не полениться достать их из‑под матраса. Только не говорите, что народ “зубожів”. Длинные очереди в ожидании свободных банковских ячеек и немыслимое количество строящегося жилья явно свидетельствуют об обратном.

Недавно одни исследователи попытались вывести формулу богатства, определив шесть качеств, которые помогут вам разбогатеть, невзирая на возраст и уровень доходов. Ученые утверждают, что богатым может стать кто угодно, если обладает определенными чертами: бережливостью, желанием сберегать, меньше тратить и держаться в рамках бюджета; уверенностью, осознанием того, что вы делаете при принятии финансовых и инвестиционных решений; ответственностью за финансовый результат и пониманием того, что удача играет весьма незначительную роль в его достижении; умением планировать — то есть определять финансовые цели; последовательностью в достижении целей; социальной стойкостью, или умением не совершать ненужные траты, делая модные приобретения.

В принципе, ничего сложного. Главное — перестать жаловаться на судьбу и воспользоваться теми возможностями, что дает новый закон. И для обывателя суть его не в том, чтобы просто накупить долларов и сложить аккуратными стопочками в банковскую ячейку. Это путь в никуда.

Прелесть валютной либерализации в том, что она открывает украинцам доступ к глобальным рынкам капитала. У нас наконец появилась возможность обеспечить достойное финансовое будущее своими руками. В среднем за последние сто лет американский рынок акций рос на 10,5% в год. В долгосрочной перспективе это абсолютный, ни с чем не сравнимый рекорд. Если вы верите в то, что человечество и дальше будет развиваться, то вполне можете примерить эти заработки на себя, создавая личные пенсионные фонды, как это делают миллионы людей в развитых странах. Ведь бумажные доллары, просто лежащие взаперти без дела, со временем могут превратиться в труху. И винить в этом будет некого, кроме самих себя. Теперь отговорки о недоступности современных финансовых инструментов больше не работают. Мы стали частью цивилизованного финансового мира, и грех не воспользоваться новыми возможностями.

Текст опубликован в журнале Новое Время за 14 февраля 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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