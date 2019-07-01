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Сваты, Зеленский и реванш. Они дождались и потирают руки
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Зоя Казанжи

Консультант по коммуникациям, агентство E'COMM

Сваты, Зеленский и реванш. Они дождались и потирают руки

Сегодня, 10:15
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Страна легко сдает позиции, которые удерживала все 5 лет

Получается, 13 тысяч человек погибло, чтобы Зеленский сейчас сдавал Украину прямо в лапы Кремлю? И чтобы пипл снова вернулся к своей привычной жвачке — с 1 июля будут показывать Сватов. Ну и генерал СБУ, занимавшийся планом разгона Майдана, назначен заместителем главы СБУ — это для вишенки на торте.

13 тысяч человек погибли, почти 2 млн остались без крова, чтобы вернулись в страну портновы и компания; чтобы 16-летняя девушка понесла наказание за одиночный пикет против Зеленского; чтобы Кучма вел переговоры с сепаратистами на их условиях, а Генштаб отдал приказ «не стрелять»; чтобы суд отменил названия улицы Шухевича и проспекта Бандеры; чтобы нелепый Данилюк потерял, а потом нашел специально оборудованную комнату в СНБО; чтобы «партия», прости господи, Шария смогла баллотироваться в Раду; чтобы все бывшие предатели и «пятая колонна» весело и с удовлетворением потирали руки, радуясь приходу к власти «своих».

Это — реванш. Они ждали и дождались наконец.

Наши украинские суды, которые всегда держали нос по ветру, отреагировали первыми. Нашим судам и не нужны специальные указания — они все считывают из властных губ.

Страна легко сдает позиции, которые удерживала все 5 лет. Политические зомби из прошлого пожирают наше будущее.

Политические зомби из прошлого пожирают наше будущее

И это еще партия Слуга народа не выиграла парламентские выборы. В парламент придут новые лица, конечно. Артист 95 квартала Юзик, например. Он баллотируется в Кривом Роге по 33 округу. А по 32 баллотируется подруга его жены. А по 31 округу — двоюродный брат мамы Юзика. Вы понимаете, какая мощная команда зайдет в Раду?

Через полгода нынешний парламент будет казаться палатой лордов, не меньше.

Валерий Пекар написал, что накануне выборов был составлен психологический портрет Зеленского: "Не было никакого смысла его публиковать: сторонники были заворожены, противники и так были против». Валерий пишет, что «один из факторов, повлиявших на решение Зеленского идти в политику, это ресентимент, обида. Жесткая обида на несправедливость — языковые квоты и Сваты».

И можно было бы пожать на такое плечами, если бы не все дальнейшие действия.

Президентом стал закомплексованный и мстительный человек. И все траблы у нас только начинаются.

И о тех, кто очень возмущался запретом Сватов. Сериалы отражают свои целевые аудитории. Вспомните, каким зашуганным и бестолковым изображен профессор университета, и каким классным кажется алкоголик-слесарь, или кто он там? Народ в большинстве своем тащится от алкоголика-слесаря, потому что он народу ближе, чем университетский профессор и его жена-фифочка.

Народу нравятся смешные алкоголики, шаурма как символ Киева, женщины как бренд страны, указ о ношении шорт в офисе президента. Народу пофиг ПАСЕ и пленные моряки.

Народ играет. А что такого? Народ же устал и хочет, чтобы «Все было харашо».

Народ не хочет замечать, что мы на всех парах мчимся прямо в ад.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Сваты Владимир Зеленский

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