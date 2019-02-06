Супрун, популизм и здравый смысл Сегодня, 12:03 552 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Почему невежественные граждане саботируют работу одной из лучших министров Украины

Нещодавній резонанс з приводу ухвалення позову Радикальної партії проти Уляни Супрун став показовим. Абсолютна більшість громадянського суспільства, активістів та політиків об’єдналися у підтримці в.о. міністра охорони здоров’я. Утім, на теренах України є істотний прошарок населення, які повністю підтримують навалу на Уляну Супрун та істерично радіють її тимчасовому відстороненню. Має сенс розібратися що в голові в українського електорату – людей, які волають в один голос з регіоналами, російськими ЗМІ та фармакологічною мафією.



В першу чергу погляньмо на витоки такої уваги до посади міністра охорони здоров’я. Медицина та право – ті сфери, які безпосередньо торкаються кожної людини, а отже найбільш заангажовані в усіх проблемах.

У другій половині ХХ століття у СРСР було модно бути інженером, адже повсюдна індустріалізація відкривала нові горизонти тим, хто мав хист до точних наук. Наприкінці 1990-х у пострадянському менталітеті українців затвердились дві найпрестижніші професії – юрист та лікар. Спробуйте згадати, на які спеціальності існує найбільший конкурс. Зазвичай, навчання на юридичному мотивується жадібністю до влади, яку дає держслужба. Юридична освіта покриває цінності безпеки, якими живе більшість українців, себто дає можливість мати чергового «кума», аби вирішити питання.

Українці не стільки бояться реформи, скільки геть лінуються хоч трохи її зрозуміти

У випадку з лікарською освітою ажіотаж набирає ще більших обертів. Вчитися у медичному виші потрібно довше, ніж у семінарії. Як і зі священством, якщо ви не збираєтесь присвятити цьому життя та віддаватися своєму фахові на повну – краще навіть не починати. Утім, шалений конкурс у медичних інститутах не вщухає досі. Про корупцію у цих вишах сказано достатньо, варто звернути увагу на дещо інше. Радянська система приймала жорсткі рішення, які неможливо було змінити ні голосуваннями, ні пікетами, ні підпіллям. Себто класичний шлях добитися свого не працював, то ж люди вдавались до альтернативи – корупції. Згодом вона поширилась на усі сфери життя, наслідки чого ми бачимо донині: пацієнти не полишають лікарів без «вдячностей» у вигляді 200-гривневих купюр, коньяку та ін. У свою чергу деякі майбутні лікарі не проти такого гешефту. Немає сенсу осуджувати таку поведінку. Мусимо чесно визнати: це шкідлива звичка, якої терміново потрібно позбутись.

І ось у поле зору пострадянської людини потрапляє Уляна Супрун, починаючи реформувати цю заржавілу систему. Людям природно остерігатися змін, але тут маємо проблему іншого штибу. Українці не стільки бояться реформи, скільки геть лінуються хоч трохи її зрозуміти. Через це у свідомості з’являється показовий тригер: ліки дорожчають через реформу Супрун, отже вона погана. Вмикаючи телевізор, ці люди бачать Ляшка, який верещить про жахливі платіжки за комуналку та півторатисячні пенсії. Свій радикалізм він підкреслює більшовицькими методами – блокує роботу депутатів, перекриваючи трибуну і кричить про волю простого народу. На превеликий жаль, люди голосують за такий цирк.

Якщо з класичними популістами ситуація зрозуміла, то гасла регіоналів та їх прихильників пробивають будь-яке дно. Вони акцентують на її зовнішності, насміхаються з акценту і відверто дивуються, що вона пересувається без тілоохоронців. Бідність риторики опозиції говорить лише про одне – вони реально не можуть заперечити її успіх. У їхніх головах сидить міф про власну велич і обізнаність, який Супрун навряд чи вийде зруйнувати.

Судове засідання відбудеться вже за тиждень, вкотре сигналізуючи про необхідність швидкої судової реформи. Президент висловив свою підтримку Уляні, адже саме він запросив її до цього крісла. Скоріш за все, суд ухвалить апеляцію до цього рішення і Уляна Супрун повернеться до роботи. Щоб не допустити повторення подібної історії, свідомим українцям потрібно буде відповідально проголосувати на парламентських виборах.

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