Историческое решение Верховного суда Великобритании

Верховный суд Великобритании наглядно объяснил российским миллиардерам, что дружить с Кремлем так же вредно, как пить чай с полонием. Сначала тепло, приятно и даже прибыльно, а потом — поздно и очень больно.

Есть такой миллиардер Евгений Швидлер. Он не столь известен, как его друг и партнер Роман Абрамович, но именно они в далекие 1990-е создали нефтяной гигант «Сибнефть», который принес им миллиардные состояния. Швидлер гражданин Великобритании и США, владелец замка в центре Лондона за 22 млн фунтов, гигантской яхты «Le Grand Bleu» и винодельни во Франции. Более десяти лет он был частью британского бизнес-истеблишмента, делал громкие благотворительные пожертвования, поддерживал университеты, но это не помогло, когда началась большая война.

В марте 2022 года Великобритания наложила на него санкции из-за тесных бизнес-связей с Абрамовичем и опосредованной поддержки российского режима. В ответ Швидлер подал иск, требуя отменить санкции, мол, он не имеет отношения к политике, а санкции нарушают его права. Но сначала Высокий суд, затем Апелляционный и, наконец, 29 июля Верховный суд Британии отклонили все его жалобы.

Это не расплата за давние грехи, а инструмент давления

В своем решении судьи указали, что санкции — это не расплата за давние грехи, а инструмент давления, который должен сдержать кремлевских кошельков от дальнейшего участия в агрессии. В решении говорится, что между замораживанием активов и достижением цели санкций — прекращением войны — существует прямая логика. То есть даже если ты не сидел в кабинете с Путиным и не участвовал в принятии политических решений, но годами получал выгоду от связей с кремлевскими кошельками — этого уже достаточно.

Интересно, что один из пяти судей выступил против, сравнивая санкции с «оруэлловскими практиками», мол, это чрезмерное вмешательство в частную жизнь. Впрочем, его мнение проигнорировали. Оказалось, что если твое состояние построено на партнерстве с авторитарным режимом, не стоит ждать, что либеральная демократия будет их защищать.

Это — первое в истории решение Верховного суда Великобритании по персональным санкциям против российских бизнесменов, которое будет иметь силу прецедента. То есть теперь все подобные дела будут рассматриваться именно через эту оптику: не нужно доказывать прямое участие в войне, достаточно четко установленных связей с кремлевской вертикалью.

В международном масштабе это означает новый уровень легитимности санкций. Суд подтвердил, что санкции могут быть не временным жестом, а бессрочным правовым инструментом. И что личное гражданство, резиденция или даже благотворительная активность не спасают, если токсичен сам источник капитала.

И теперь речь не только о политической позиции, но и о постоянстве судебной системы, которая подтверждает эту позицию правовыми аргументами.

Это также новый вызов для всех, кто годами переводил российские миллиарды из офшора в офшор, покупая имения, футбольные клубы и университетские донорства. Речь больше не идет о «заморозить на год-два»; теперь речь идет о полном отказе от допуска запятнанного отношениями с Кремлем капитала в западные юрисдикции — юридическом, финансовом, публичном.

Надеюсь, эту новость особенно внимательно прочитает остальные братья по кошельку путинской системы — их привычный маршрут «Лондон — Куршевель — яхта» очень скоро может сократиться до «Москва — Ростов — спецприемник».

А что поделаешь — «русский мир» требует жертв.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора