Суд, ПриватБанк и последствия Сегодня, 17:03 1393 Цей матеріал також доступний українською

Главным событием внутри страны, конечно же, стало решение суда о незаконной национализации ПриватБанка

В первую очередь о внешних рынках, хотя события там настолько скучны по сравнению с украинскими делами, что иногда трудно заставить себя следить за ними. Тем более на текущей короткой пасхальной неделе, ведь спекулянты и инвесторы тоже люди, они тоже отцы и дедушки (мамы и бабушки), а значит, и на биржах становится тише во время школьных каникул. Выходная пятница во всем западном мире, выходной понедельник в Лондоне и вот уже почти рождественская тишина. И главной новостью остается старт последнего сезона Игр престолов, а любопытнее всего следить за динамикой акций футбольных команд, которые падают и взлетают в зависимости от событий на поле. Прекрасный пример – акции Туринского Ювентуса, потерявших 25% стоимости после того, как Роналдо и Ко распрощались с Лигой Чемпионов. Правда, они могут себе это позволить после того, как выросли их акции от прихода Роналдо, еще до того момента, как он начал доказывать, что даже в его возрасте можно забивать и забивать.

Американские индексы остаются почти без изменений, колеблясь подле локальных максимумов и маленькими шажками подтягиваясь к максимумам историческим. Индекс S&P 500 завершил эту короткую неделю на отметке в 2905 пунктов. И остающемся общем позитиве, который не в состоянии испортить даже фотографии из Парижа. Поддерживают позитив китайцы, где экономическая ситуация улучшается (это означает ускорение экономического роста), в основном благодаря заряду денег от государства. Впрочем, как всегда. Рост ВВП Китая за первый квартал составил 6,4%, что чуть выше, чем ожидалось. И тут скорее задача для футурологов, чем для экономистов, предсказать, когда возможности китайского государства обеспечивать рост своей экономики (а заодно и экономик всех стран соседей) будут исчерпаны. В конце концов, уже больше 20 лет все ждут кризиса в Китае, а воз и ныне там.

Украинский сегмент пребывал в абсолютной тишине и покое в последнюю неделю, разве что котировки еврооблигаций ПриватБанка выставлялись вверх, не находя продавцов. Пасхальные каникулы тут как никогда заметны и как никогда к месту. Особенно в пятницу и в понедельник, позволяя сгладить результат выборов, который, впрочем, уже никого не удивит. Но хорошо то, что удивление инвесторов от команды Зеленского, которая наконец-то была опубликована, не выплеснется на рынки. Ведь инвесторы не отыщут там одного из своих фаворитов, Айвараса Абромавичуса, который таинственно пропал из поля зрения, и увидят, что второй фаворит, Данилюк, отправлен в ссылку на иностранные дела. Но реакцию на это мы увидим уже во вторник. Пока же котировки украинских суверенов успокоились на отметках 7,0%-8,5%.

Главным событием внутри страны, конечно же, стало решение суда о незаконной национализации ПриватБанка. Самое забавное, что год назад, этот же суд, но по иску другого человека, признал, что национализация была законной. Впрочем, этот суд уже так много всего признавал и применял, что ничего не удивляет. Важнее другое –последствия. Текущее решение не приведет к последствиям, если не считать сигнала инвесторам, не очень хорошего сигнала, и целого ряда стейтментов от американского посольства, ЕС и ЕБРР и других приличных людей. Важнее, что будет дальше. Ведь если это решение вступит в силу после апелляции, то это будет очень дорого стоить украинскому бюджету, фактически отправит ПриватБанк на ликвидацию и разрушит сотрудничество с МВФ и нашими западными друзьями. А это уже приведет к такому курсу гривни, который может соперничать с рейтингом Зеленского.

Каким будет продолжение, сказать сложно. Потому что идти до конца может быть невыгодно даже Коломойскому, пусть его жадность и не знает пределов. Но разрушать экономику при своем президенте достаточно глупо и вполне возможно мы имеем дело с повышением ставок перед финальным торгом, конечная цель которого – просто уйти безнаказанно из истории с выводом денег из ПриватБанка, разморозить свои активы и продолжить вести бизнес как ни в чем не бывало. Так или иначе, ставки сделаны и риски уже ясны. Что не может радовать тех, у кого есть гривневые активы. Хотя при этом, несмотря на все очевидные риски, непуганые нерезиденты продолжают покупать среднесрочные гривневые ОВГЗ. Вот и на последнем аукционе, кстати снова очень удачном, было таких бумаг на сумму порядка 3 млрд грн. И всего теперь у нерезидентов уже скопилось государственных облигаций на сумму порядка $1 млрд. Что, кстати, создает хорошую защиту от дурака. Ведь в том случае, если власти будут делать что-то, что очевидно будет вести к разрушению сотрудничества с МВФ (например, аудит Нацбанка), то все эти нерезиденты побегут на выход, обрушая при этом столы, стулья и курс гривны. Пример Эрдогана еще свеж. Пока же бегут украинские физики, которых напугала история с ПриватБанком, что незамедлительно сказалось на курсе наличного рынка, подтягивая за собой межбанк. Пока еще незначительно и гривня все еще в районе 27,0, но умение разгонять панику в Украине на валютном рынке всегда удивляло.

P.S. “Creativity is the fragrance of individual freedom”

Osho

Читайте другие тематические колонки на НВ:

Сегодня в мире с Иваном Яковиной – ежедневно

Кинопоиск с Фоззи – по четвергам

Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой – по пятницам

Открытия с Алексеем Бондаревым – по воскресеньям

В обзоре представлено мнение автора, которое может отличаться от официальной позиции компании. Соответственно, представленная информация не может трактоваться получателями рассылки и представителями СМИ как публичная и официальная.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени