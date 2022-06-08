И это только начало. Какой шанс получила Украина 8 июня, 14:39 Цей матеріал також доступний українською

Не имею права озвучивать потенциальные доходы государства, чтобы не влиять на рынок ЕС, но можно сказать, что речь идет о миллиардах евро в год

«Вы этого не сделаете даже до 25 года», — откровенно говорил мне один европейский дипломат еще в январе. Мы обсуждали отключение электросети от России и Беларуси, интеграцию с Европейской сетью ENTSO-E и начало экспорта электроэнергии в Европу.

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Мы это сделали. В марте присоединились к Европе, послав российский киловатт по известному адресу. Мы его и так не покупали с прошлого июня. Сегодня же мы получили решение ENTSO-E, открывающее возможность экспорта электроэнергии в страны Евросоюза. Это первый реальный взаимовыгодный шаг настоящей, недекларативной европейской интеграции.

Польза для Украины очевидна. Если раньше электроэнергию экспортировал один энергетический остров одного олигарха, то сейчас это смогут делать государственные компании. Я не имею права озвучивать потенциальные доходы государства, чтобы не влиять на рынок ЕС, но можно сказать, что речь идет о миллиардах евро в год. Если мы воспользуемся этой возможностью, то сможем получить прибыль не меньше, чем от деятельности газотранспортной системы.

Польза для Европы не меньше. Страны ЕС смогут покупать украинскую энергию, «климатически нейтральную» производимую без выбросов углерода электрическую энергию, и поэтому помогающую реализовать стратегию «зеленого перехода». Более того, страны ЕС смогут заместить часть российского газа, используемого сейчас для электрогенерации. Речь идет о миллиардах кубометров ненужного больше российского газа. Это наш общий интерес — отказ от российских энергоносителей, и мы в этом теперь партнеры с Европой.

Европейские политики теперь ясно понимают, что российские энергоносители — это оружие

Война против Украины четко расставила акценты, и европейские политики теперь ясно понимают, что российские энергоносители — это оружие. Экспорт из Украины позволит оградить от шантажа и появления новых орбанов, зависящих от дешевых контрактов. Мы работаем по понятным, прозрачным и рыночным правилам.

Эта победа также учит нас, что хорошие новости нужно готовить годами. Мы смогли переломить скептицизм некоторых европейских чиновников и дипломатов долгой и профессиональной работой. Синхронизация с ENTSO-E произошла ускоренными темпами уже во время войны, Укрэнерго за несколько недель сделало то, что должно было делать полтора года. Но не только профессионализм энергетиков позволил получить этот результат. Это также результат 5 лет подготовки, которую тихо, но непрерывно осуществляли шаг за шагом. И результат ежедневной работы по убеждению европейцев в надежности нашего государства и в том, насколько опасна Россия. И результат внедрения реформы корпоративного управления. В Укрэнерго наблюдательный совет и правление работают независимо, в интересах государства и граждан, без политического влияния. Европейцы это оценили.

Если бы этого не было, даже война не убедила бы европейские институции и отдельного дипломата, работавшего и работающего в Киеве. Мы не просто это сделали, коллега. И это только начало.

Текст опубликован с разрешения автора

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