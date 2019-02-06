Стране нужны еб***е Сегодня, 15:17 9639 Цей матеріал також доступний українською

Все недовольны. Социология показывает, что украинцы недовольны властью. И украинцы ждут, когда же к власти придут люди, которые принесут перемены. Какие они эти люди?

От редакции: Эта колонка была написана ровно год назад. Но вновь оказалась актуальна

Все недовольны. Социология показывает, что украинцы недовольны властью. Кредитные рейтинги страны говорят, что украинцы правы. Украинцы хотят перемен. МВФ рассказывает, какие перемены нужны. Украинцы хотят новые лица в политике. Украинцы пребывают в апатии, говорят об эмиграции. И украинцы ждут, когда же к власти придут люди, которые принесут перемены. Украинцы понимают, что все работает неправильно, и страна нуждается не в косметическом ремонте, когда институты государства необходимо подкрасить, а в коренных изменениях, начиная от фундамента и заканчивая крышей, которая пока еще держится на честном слове и паре гвоздей. Украинцы хотят увидеть людей, которые принесут им перемены.

Каким должен быть этот человек или люди? Что они должны сделать? Во-первых, выйти и признать, что все не работает. Сказать правду. Постоянно говорить правду. Называть черное черным, а белое белым.

Во-вторых, показать, что надо сделать. Чтобы система заработала правильно. А для этого надо знать, как оно должно работать. Не выдумывать украинский велосипед, а взять и рассказать украинцам, что велосипед уже работает.

Нам надо изменить Украину. Так давайте же поменяем ее по-настоящему

Сами эти люди не могут быть из системы. Просто потому, что пребывая в системе, ты принимаешь ее правила игры, обрастаешь связями. Поэтому можешь лишь подкрасить, но не сломить все к черту и построить заново. Потому что даже, если ты преисполнен благими намерениями, твои действия все равно нанесут вред интересам, твоим и твоих друзей. И эти интересы всегда победят добрые намерения, породят компромиссы и все закончится косметическим ремонтом.

В-третьих, ты должен набрать команду таких же людей. Которые верят тебе, обладают профессионализмом, точно так же не связаны с системой. Само собой ты (вы) должен быть честным, умным, патриотичным и профессиональным.

Звучит как фантастика, не правда ли? Как такой человек может прийти? Да вообще невозможно. И, конечно же, если такой человек придет, то все украинцы, все те, кто требует перемен и пребывает в апатии, в едином порыве станут помогать ему. Осталось только ему прийти и стать президентом. Не правда ли?

А у нас случилось чудо. У нас пришла Ульяна Супрун и ее команда. Люди, соответствующие всем требованиям выше. Их появление даже невозможно объяснить рационально в рамках принятой у нас циничной логики.

Супрун и команда пришли и сказали, что все плохо. Назвали белое белым, коррупционеров коррупционерами. Произнесли вслух, что медицина в Украине говно. И умирает. Перестали заниматься очковтирательством со статистикой. Убрали коррупцию из государственных закупок лекарств, что сразу удешевило их на 40%. И предложили план, как сделать так, чтобы система заработала. Насколько это возможно в бедной стране. С максимальной эффективностью ресурсов.

И где фан-группа Ульяны Супрун. Где митинги в ее поддержку? Понятно, что ее ругают те, кто уже в системе. Не ругали бы, то нельзя было бы говорить, что изменения настоящие. Но почему мы не видим массовой поддержки? Вот же, то, что вы хотели люди. Прямой ответ на ваши молитвы. Четкий ответ.

А видим мы другое. Мы видим Москаля и Добкина, называющих Супрун еб***й. И толпы хихикающих людей, повторяющих за ними. Мерзко и противно. Вот такая она, украинская поддержка.

И конечно прав Москаль, она еб***я. Кто еще сказал бы, что в Закарпатье процветает контрабанда, которая распространяется и на лекарства. Где контрабанда и где Закарпатье?? Граница на замке.

И конечно, прав Добкин. Ему и брат говорил, тот в медицине разбирается, и однопартийная коллега его, Раиса Богатырева. Вот та была министром что надо, сразу видно, разбиралась в медицине, особенно в пластической хирургии. И людям ее показать не стыдно, не то что... и неважно, что при Богатыревой люди начали от вакцин ее сына умирать и от вакцинации отказываться, что перевело нас по этому показателю на уровень Африки. Это ж холопы дохнут, не нормальные пацаны. Правда ведь?

Правда ведь правы Москаль и Добкин? Их же все готовы поддержать. И готовы сказать, руки прочь, Ульяна Супрун, от университета имени Богомольца. Не трогай ректора. Правда, все эти же люди и на километр боятся подойти к современным выпускникам этого вуза, если заболеют, потому что слышали, что нет университета более коррупционного.

И они ведь не врут. Москали и Добкины. И им подобные. Они действительно считают ее еб***й. Ну а как по-другому назвать человека в их системе ценностей. Собака на сене. Сама не берет и другим не дает. Она ведь не договороспособная. Не позволяет добрым и хорошим людям зарабатывать. Как ее еще назвать? Нормальные пацаны говорят о реформах, много говорят, но это ведь для холопов и немного для Запада. А потом ведь можно сесть и договориться.

Правда, украинцы? Вы же с ними согласны? Если кто-то приходит на должность и не ворует, а меняет систему, то он еб***й? Ну честно, ведь так считает большинство? А наши элиты, они как большинство. Их же большинство страны выбрало. Все эти Добкины и Москали, которых вместе с остальными давно пора посадить на баржу и спустить вниз по Днепру. А мы их слушаем. Слушаем Кинаха и Бойко, Тимошенко и Ляшко. И называем Ульяну Супрун, как они. А еще Бойко и Тимошенко назовут так Коболева, потому что знают, какую схему он своим Стокгольмом испортил. А Хомутынник назовет так Данилюка, потому как НДС теперь возвращают автоматически. И мы будем повторять за ними и хихикать. Туда же Нефьодов со своим ProZorro.

Это мерзко. И не так мерзко, что они назвали так женщину. В конце концов, неужели мужчину так назвать – это хорошо? Да и о каком уважении к женщине можно говорить, когда от действий этих людей страна годами беднела, люди умирали, причем в случае с медициной в прямом смысле умирали. И вы хотите их устыдить тем, что они не уважают женщину? Это их самый большой грех? Галантный коррупционер лучше, чем коррупционер-хам?

И нам надо это менять. Нам нужны еб***е. Не киборги, а именно еб***е. В хорошем смысле этого слова. Потому что в украинской политике достаточно людей, которые косят под них. Но они такие в понимании здорового человека. А не украинского чиновника. Потому что украинский чиновник легко договорится с Ляшко или Каплиным, но никогда - с Ульяной Супрун. И именно ее он назовет еб***й. И именно такие могут изменить нашу страну. Как когда то отцы-основатели США, совершенно еб***е по меркам Букингемского дворца. Или как Джордано Бруно, который был совершенно еб***м по мнению святой инквизиции. Как многие другие люди, менявшие этот мир.

Нам надо изменить Украину. Об этом говорит социология. Об этом кричат украинцы. Так давайте же поменяем ее по-настоящему. Давайте поддержим еб***х. А "нормальных пацанов" отправим, наконец, вниз на барже по реке истории.

Текст опубликован с разрешения автора

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