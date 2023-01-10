Что ценного в военных облигациях, кроме патриотизма? 10 января, 12:28 Эксклюзив NV

А также интересно ли это предложение с точки зрения инвестиционной привлекательности

Рынок ценных бумаг в Украине развивается, как и расширяется сотрудничество государства с частным капиталом в этом направлении. Теперь вы не просто можете купить военные облигации в «Дії», но и сделать это с помощью одного из крупнейших частных украинских брокеров, согласившихся помогать Министерству финансов привлекать деньги патриотически настроенных украинцев в бюджет. Это немного расширяет выбор, учитывая, что до этого торговля украинскими военными облигациями в «Дії» производилась через никому не известную маленькую компанию, название которой совпадает с аббревиатурой популярной криптовалюты, и недавно переименованный российский банк. Что ж, чем больше выбор, тем лучше для клиента, хотя на самом деле количество брокеров и конкуренция не имеет большого значения, потому что весь товар в украинском инвестиционном магазине продается по фиксированной цене, не имеющей ничего общего с рынком. Конкуренция важна и создает лучшие условия для потребителей только в том случае, если есть рынок. А если, как в эпоху СССР, курс доллара принудительно зафиксирован на отметке 65 копеек, то какое имеет значение, сколько банков предлагают вам услуги по обмену валют?

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Как говорил один талантливый человек: «История — это точная наука». И это действительно так. Мы все знаем, что ей свойственно повторяться в разных формах и образах, оставляя суть неизменной. В этом ее точность, а тридцатилетняя история украинской индустрии ценных бумаг является еще одним замечательным тому подтверждением. Достаточно развитый по форме и механизмам функционирования украинский рынок всегда был отсталым по своей сути: товарами, которыми там торговали. Еще при создании ПФТС, первой действующей украинской биржи ценных бумаг и сопутствующей инфраструктуры, наш рынок можно было сравнить с новеньким советским универсамом в новом микрорайоне. Огромное помещение, много света, современное оборудование и пустые полки, потому что товара для продажи нет. А тот, который есть в свободном доступе, никому не нужен. Так было в Украине раньше — есть где торговать и как торговать, но нечем — так и сейчас, десятилетие спустя.

Честь и хвала Министерству цифровой трансформации, создавшего «Дію». Была бы возможность, писал бы им благодарности каждый день, или хотя бы каждый раз, когда два «клика» на телефоне избавляют от двухчасового стояния в очереди и общения с бюрократами, профессионально заглядывающими вам в карман и торгующими государственными услугами, как собственными. Вообще, на мой взгляд, именно это министерство за три года существования сделало для страны больше, чем вся исполнительная власть за тридцать. Но, что касается отрасли ценных бумаг, то пока им удалось построить только тот же сверкающий новыми пустыми полками советский универсам. Ибо инвестировать в военные облигации, которые там продаются, можно только по одной причине: если вы хотите оказать помощь войскам, но нет никакого желания или времени найти более эффективные возможности и механизмы помощи. Что касается инвестиционной привлекательности, то это вряд ли интересное предложение. Почему?