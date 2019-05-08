Станет ли Европа помогать Зеленскому? Сегодня, 18:38 576 Цей матеріал також доступний українською

За последние пять лет ЕС оказал больше финансовой и технической помощи Украине, чем любой другой стране. Сможет ли Зеленский использовать эту поддержку?

Маргарита Ассенова, директор программ в Jamestown Foundation, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики

Избрание Владимира Зеленского не повлияет на сотрудничество ЕС с Украиной. Пока Украина нацелена на политическое объединение и экономическую интеграцию с ЕС, Брюссель продолжит свои долгосрочные программы, чтобы помочь Киеву в строительстве сильных государственных институтов и реформации целых секторов экономики, включая финансовый. Украина взяла на себя беспрецедентные обязательства по проведению реформ, которые обычно ожидаются от кандидатов на членство в ЕС, несмотря на отсутствие ближайших перспектив для вступления.

Не думаю, что новый президент изменит этот курс, так как это стратегический выбор украинцев. У страны нет другой альтернативы, кроме работы с западными организациями, чтобы стать более сильным демократическим государством, способным противостоять российской агрессии.

Более того, Украина имеет полупрезидентскую политическую систему, где Кабинет министров – основной правительственный орган ответственный за реформы, осуществленные с помощью ЕС. Этот кабинет одобрен Верховной Радой и несет ответственность перед парламентом. Изменение состава парламента в результате выборов в конце этого года будет иметь более весомые последствия для Украины, а также её связей с ЕС и продолжением помощи Киеву, чем смена президента.

Зеленский вступил в логово львов без подготовки

Томас Де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe

Украина не проявляет особого уважения к своим лидерам. Петр Порошенко присоединился к большинству президентов независимой Украины, бесцеремонно отвергнутым своими избирателями.

Владимир Зеленский стремительно взошел на пост на волне протестных голосов. Сделать что-то позитивное ему будет куда сложнее. Он нуждается в профессиональном правительстве и новой политической партии.

Многие готовы помешать ему. Например, Зеленский явно хочет деэскалировать конфликт на Донбассе – но того же хотел и Порошенко. В 2017 году правые силы и группы ветеранов начали разрушительную экономическую блокаду неподконтрольного правительству Донецка и Луганска. Порошенко поначалу противостоял блокаде, но затем капитулировал и одобрил её, сойдя с тропы к примирению.

Олигархи – это слово всё ещё значит что-то в Украине – захотят воспрепятствовать его действиям. Так же будут делать и региональные лидеры, такие как Геннадий Кернес в Харькове и Геннадий Труханов, который всё еще мер Одессы, несмотря на расследование, продемонстрировавшее его связь с бандитскими группировками.

Главенство права должно быть в приоритете. И если Зеленский захочет получить функционирующую систему правосудия, он найдет поддержку гражданского общества и в Брюсселе. В ином случае ему помешают.

Лиана Фикс , программный директор, международные отношения в Körber-Stiftung

У Европы нет другого выбора кроме как помочь Зеленскому – и следующие месяцы сыграют чрезвычайно важную роль.

Сначала Зеленскому понадобится поддержка его плана внутренних реформ. Его кампания строилась на обещании остановить коррупцию и усилить экономику, но ему нужна сильная поддержка парламента на октябрьских выборах в Раду для того, чтобы его цели имели вес. Украинская политика отличается целой системой корыстных интересов, и Зеленский вступил в логово львов без подготовки. Лакмусовой бумажкой его благонадежности станут отношения с олигархом Игорем Коломойским.

Но еще больше поддержки Зеленскому потребуется для внешней политики. С точки зрения Кремля, новый президент Украины легковес: президент РФ даже не посчитал нужным его поздравить. Скоро Россия протестирует, как вести себя с новым украинским руководством и тут есть множество вариантов: от переговоров и сближения до ухудшения положения в области безопасности. Что ещё более важно, так это то, что Зеленский является воплощением изменений в политической системе России и Украины: он новый тип постсоветского человека, пришедшего извне политики, избранного историческим большинством в свободных и справедливых выборах. Его успех продемонстрировал бы, что альтернатива российской модели возможна.

Украина – это один из последних примеров устойчивой привлекательности Европы. С выборами Зеленского, европейская ориентация Украины – это больше не вопрос – что безусловно, хорошие новости. Но впереди дорога с препятствиями и Европе придется удвоить свои попытки обеспечить стабильность Украины в будущем.

Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

Пока Зеленский никому не известен, «Дудочник», как его назвал Джеймс Шерр из Международного центра обороны и безопасности, мало что изменится в отношении ЕС к Украине. ЕС и дальше будет пытаться отводить глаза (по крайней мере, в течение оставшегося периода каденции текущей ЕК), делая вид, что оккупация части Украины Россией – это «ссора в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем». Украина, граничащая с четырьмя странами – членами ЕС, лишь вспышка на экране радара Верховного представителя. И эта ситуация вряд ли изменится.

Сам Зеленский является неизвестной величиной – никто не знает, какая у него внешняя политика или кого он выберет в качестве министров иностранных дел и обороны, поэтому любая реакция Брюсселя на какие-либо события будет ещё медленней. Добавьте к этому украинские парламентские выборы в октябре, как раз в момент, когда сам Евросоюз привыкать к новой Комиссии, новому Верховному представителю (хочется надеяться) и новому председателю Европейского совета. Можно с уверенностью сказать, что ЕС не будет иметь новых инициатив или политики касательно Украины до 2020 года.

Балаж Ярабик, приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги

Вопрос в том, действительно ли Брюссель хочет пересмотреть свой подход и скорректировать его в соответствии с результатом выборов в Украине и потребностям страны. Зеленский обещает сместить фокус на реформу государственного строительства – в контрасте с национальной политикой Порошенко. Зеленский попробует заморозить конфликт на Донбассе и наладить отношения с западными соседями Украины через языковую политику языка. ЕС должен быть готов мобилизовать больше помощи направленной на примирение и инвестиции в инфраструктуру в подконтрольном Украине Донбассе. Это первая цель.

Вторая – экономика. Украина в течение ближайших трех лет должна выплатить своим западным кредиторам почти $36 млрд. Поэтому ей нужен МВФ. После выборов ни одно правительство не стало бы продолжать программу жесткой экономии. Брюссель должен усилить попытки для достижения газовой сделки между Россией и Украиной, направленные на сохранение хотя бы части транзита, позволяющего Киеву покупать газ дешевле и напрямую у России. Достичь соглашения по этим двум вопросам будет непросто, но необходимо.

Следующим вызовом для президента и правительства станет мобилизация местных ресурсов, таких как доход страны за счет улучшения таможенных пошлин и налогов, сокращение расходов на войну и привлечение инвестиций в экономику. Реформам нужно больше ресурсов, а не риторики. ЕС должен поддерживать попытки привнести больше денег на ключевые отраслевые реформы, такие как здравоохранение, образование и социальные системы.

В конце концов, ЕС стоит быть гибче в подходе к Соглашению об ассоциации.

Яна Кобзова – политический директор Rasmussen Global, который работает в качестве советника украинского правительства

Короткий ответ да – в течение последних пяти лет ЕС оказал больше финансовой и технической помощи Украине, чем любой другой стране «третьего мира». Но вопрос заключается в том, сможет ли Зеленский использовать эту поддержку для проведения реформ, заявленных им во время предвыборной кампании – демонополизации, деолигархизации и дебюрократизации.

Несмотря на то, что Зеленский победил с самым большим отрывом за всю историю независимости страны, у него вряд самый сильный мандат. Его президентские маневры будут ограничены, если ему не удастся контролировать парламентское большинство. Если не произойдет каких-либо сюрпризов в последнюю минуту, до выборов в Раду осталось шесть месяцев. До тех пор Зеленский сможет мало что сделать для экономики страны – главной темой для обеспокоенности многих украинцев.

Вот тут ЕС должен вмешаться пораньше, отложив споры о том, хорошей или плохой новостью для Европы стала победа Зеленского – сейчас слишком рано об этом говорить. Европа может помочь внести изменения: на будущем саммите Украина-ЕС в июле Брюссель должен согласиться рассмотреть торговое соглашение Киева с ЕС (УВЗСТ). Это соглашение было заключено почти десять лет назад, и выделенные торговые квоты с трудом отображают сегодняшние реалии. Повышенный доступ к рынку для тех украинских производителей, которые соответствуют стандартам ЕС, напрямую помог бы экономике страны и усилил бы влияние ЕС в Украине.

Джон Корнблум, старший советник при NOERR LLP

Сложно судить о том, что сделает Зеленский, но Запад должен помочь создать позитивную программу изменений. И первый важный шаг: признать, что нет больше никакого разделения по «Востоку-Западу» в Европе и никакого «восточного соседства». Это концепции прошлого. Страны и культуры, вышедшие из советской оккупации, формируют разнообразную и сложную группу. Россия одна из них. Но другие уже являются членами НАТО и ЕС, и такие страны как Грузия тесно с ними связаны.

Третья подряд мирная передачи власти в Украине подтверждает, что за исключением Беларуси, все страны на западной границе России – функционирующие демократии. Этот демократический пояс должен рассматриваться так же, как и Западные Балканы. Демократия должна поощряться и через западные обязательства в области безопасности включительно. Еще один важный шаг: прекратить позорное принятие России в качестве одной из мирных сторон в Украине, Грузии или Нагорном Карабахе. Российское вторжение в Украину и оккупация Крыма – это причина для враждебности. Разъяснение этой позиции стало бы наиболее значимой поддержкой, которую Европа могла бы оказать новому и неопытному президенту (…).

Андреас Умланд, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве

У Запада не остается другого выбора кроме, как помогать Зеленскому, учитывая взаимосвязанность Украины со стабильностью всего европейского континента. Зеленский и его команда, демонстрирующие нехватку политического, административного и дипломатического опыта, вызывают беспокойство в Украине и вне её. Недостаток опыта усугубляется общей постсоветской патологией дилетантского политического комментирования и консультирования – имеется ввиду большое влияние правительственных (псевдо-) советников и общественных (псевдо-) экспертов без соответствующего образования, академических полномочий и репутации. Эти недостатки прослеживались и в саморазрушительной политике Порошенко и его кампании в 2018 году.

Несмотря на то, что неопытность Зеленского – это большая проблема, она может позволить настоящим украинским экспертам оказать большее влияние на решения и внедрение законов, чем это было при Порошенко, чья публичная позиция была зачастую открыто прогрессивной, но чье фактическое политическое поведение было более двояким.

Спорно, но самая фундаментальная проблема, которую не смог решить Порошенко за свои первые три месяца президентства – и это то, с чем Запад должен как можно быстрее помочь Зеленскому – принятие уже поданного нового закона о парламентских выборах, который вводит систему пропорционального представительства и открытые партийные списки.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

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