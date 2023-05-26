Мечты Газпрома перестали сбываться 26 мая, 10:28 NV Премиум

Стоимость газа на европейских биржах уже опустилась ниже $300 за тысячу кубометров

Американские рынки акций слегка скорректировались на этой неделе. В результате, индекс S&P500 откроется в пятницу утром на отметке в 4151 пункт, что почти на 50 пунктов ниже, чем неделей ранее. Не дает падать рынкам акций искусственный интеллект. И речь идет не о роботах, которые торгуют, и даже не о том, что спекулянты и инвесторы стали умнее. Это вряд ли. Но речь о том, что новое увлечение рынков, новый хайп, раскручивает акции компаний, которые успели к нему присоединиться (вот тут Илон Маск расстроен, он впервые за последнее время чуть опоздал на этот праздник жизни и не поймал волну хайпа в самом начале и даже пытался жульничать, потребовав приостановить работу в направлении искусственного интеллекта хотя бы на полгода), что тянет индекс вверх, несмотря на нервозность, связанную со скорым достижением очередного потолка по госдолгу США. На этой неделе даже дошло до того, что одно из рейтинговых агентств, Fitch Ratings, пересмотрело свой прогноз по рейтингу США на негативный, угрожая снизить его в случае, если политики натворят дел.

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