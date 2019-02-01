Средств не хватает Сегодня, 14:05 876 Цей матеріал також доступний українською

Не люблю слова «дефицит». Особенно, когда оно касается государственной казны

Но стоит обратить внимание на явления нехватки средств в прошлом году. И в уже привычном для нас ракурсе. Хотя моя оценка дефицита (67 млрд грн) выше показателя официальных отчетов, но она впервые за последние годы измеряется двузначным, а не трехзначным числом миллиардов. Потому что в прошлом году не было предоставлено ни одной гривны на спасение банковского сектора. Для понимания: в 2017-м таких средств было 70 млрд грн.

Очень не хочу, чтобы приведенная информация стала основанием для самоуспокоения. Потому что для этого нет оснований.

Прежде всего из-за порожденного хронически большим дефицитом предыдущих лет государственного долга. В прошлом году он забрал у нас каждую восьмую гривну поступлений в государственную казну (только на обслуживание).

Помните и о нерешенной проблеме минимальных социальных стандартов. Не имеем права забывать и об огромных суммах предусмотренных другими законами обязательств, которые остаются «мимо кассы», не включаются в бюджет.

Соли на раны добавляют и неутомимые украинские политики – проводники популизма, которые в порыве неустанной заботы об электорате вешают на шеи каждого из нас бремя нарастающих проблем.

Некоторые из нас еще и с радостью подставляют шеи для этих проблем. Потому что дурман сладкого популизма находит немало потребителей. Поэтому главная бюджетная работа еще впереди.

Текст опубликован с разрешения автора

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