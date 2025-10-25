«Пристегнитесь». Что напугало МВФ и Всемирный банк

Когда в город съезжаются министры финансов и главы центральных банков со всего мира на ежегодные встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, это — отличный момент, чтобы измерить градус глобального экономического настроения. Наилучший способ описать атмосферу нынешнего саммита — представить себе экран, разделенный на две половины: облегчение и тревога.

Несмотря на стремительно растущий мировой долг, торговые трения, подпитываемые США, и устойчивое инфляционное давление, мировая экономика показала себя куда более устойчивой, чем опасались еще в апреле, когда эта же группа встречалась в последний раз. На этой неделе МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 3,2%, по сравнению с 2,8% в апреле — глобальная экономика, по крайней мере пока, не реализовала самые мрачные сценарии обвала: ни лавинообразных тарифов, ни цепных финансовых потрясений.

Однако это облегчение сопровождается неослабевающей тревогой: сиюминутная стабильность кажется ненадежной в мире, который рискует распасться на части.