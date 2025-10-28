Индекс пессимистических ожиданий растет

Почему цена на драгоценные металлы стремительно растет и о чем такой рост может сигнализировать обычным людям

Безусловно, инвестиционными героями прошлого года являются два драгоценных металла — золото и серебро, солнце и луна, которые днем и ночью своим ярким сиянием и успокаивающим блеском согревают сердца и души тех предусмотрительных инвесторов, для которых слова — надежность и безопасность — являются определяющими в формировании инвестиционной стратегии. С начала года цена на золото и серебро выросла, соответственно, на 59% и 67%, что в четыре раза больше, чем рост основного индекса Нью-йоркской биржи S&P 500, который усилиями искусственного интеллекта, а точнее, ажиотажа вокруг новой технологии, смогли разогнать лишь на 15% с начала года. Наверное, было бы и больше, если бы не выходки президента Трампа, так напугавшие инвестиционное сообщество в апреле.

Реклама

Почему же возник такой спрос на драгоценные металлы,