Соло Центробанков от США до Украины

Давно уже ФРС США не использовала такую голубиную риторику, пообещав не поднимать ставку в ближайшее время

На этой неделе спекулянтам на помощь пришел регулятор. Давно уже ФРС США не использовала такую голубиную риторику, пообещав не поднимать ставку в ближайшее время, да и еще баланс свой не трогать. Это не могло не порадовать рынки и обеспечило дальнейший рост фондовых индексов. Индекс S&Р 500 добрался уже до отметки в 2704 пунктов, даже несмотря на плохие новости Амазона. И речь даже не о разводе Безоса, нервировавшего инвесторов еще месяц назад (да и сейчас вызывающего беспокойство, причем не по причине эмпатии к паре, которая была вместе 25 лет, еще с тех пор, когда самый богатый человек планеты был еще не красавцем за $100 млрд, а обычным айтишником). Одновременно, закончился то ли окончательно, то ли временно, шатдаун в Штатах, где Трамп, наконец, проявил зачатки здравого смысла и временно отказался от своей стены. Возможно, к этому его побудили рейтинги, ведь сотни тысяч государственных служащих, а значит, и их семьи, вряд ли были счастливы. А возможно, данные Consumer Confidence, показавшие рекордное падение потребительских настроений. Ведь, как оказалось, среди потребителей много госслужащих.

В остальном же, в Британии продолжается сериал Brexit, в Венесуэле своя мыльная опера – страна застряла в любовном треугольнике, где есть муж-тиран, обрюзгший и потерявший рассудок, которого давно не любят, и прекрасный любовник, которому пока не подчиняется армия. Похоже, много драмы нас ждет от итальянских кинопродюсеров. На этой неделе итальянцы одновременно приняли «пакет о счастье», где снизили пенсионный возраст, ввели базовый доход и одновременно скатились в рецессию. Почему-то с популистами именно так и происходит. И сколько еще рынки будут прощать итальянским популистам их танцы с бубнами, пока неясно. Пока у рынков настроение хорошее, но как только оно изменится, именно Италия может стать новой жертвой. Пока же даже евро укрепляется, выйдя к концу недели к отметке 1,144 в паре с долларом, но тут скорее заслуга ФРС США.

Хорошее настроение передается и развивающимся рынкам. И даже достается Украине, правда, в гораздо меньших дозах. И пока Африка бежит вперед (а именно в Африке теперь сосредоточены наши страны-аналоги), задумываясь, в том числе, и о новых выходах, Украина лишь понемногу прибавляет в цене. Инвесторы не спешат, инвесторы понимают, прямо как кондуктор в одном известном поезде. И сдерживают их ближайшие выборы, не все лидеры которых одинаково полезны для рыночных котировок. И это еще в Лондоне не видели последние опросы, способные запутать и так уже порядочно запутанных спекулянтов. Хотя, может после них подрастут котировки еврооблигаций ПриватБанка. Доходность суверенных бумаг остается в диапазоне 8-10%. Хорошую новость получил Метинвест, прогноз рейтинга которого был повышен. Сказались прекрасные финансовые результаты компании по итогам 2018 года.

Украинский Центральный банк не стал снижать ставку на этой неделе, оставив ее на уровне 18%. Но изменил риторику, и теперь не исключено снижение ставки уже на следующем заседании монетарного совета. Послания рынку позволяет, впрочем, пойти даже по трем разным дорогам, как понизить ставку, так и повысить ее, если случится форс-мажор, а может просто еще подождать. Ключевое внимание будет уделяться инфляционным процессам, как и подобает, но политические риски можно увидеть между всех строк этого послания. Гривня же продолжает чувствовать свою силу, причем, если на межбанковском рынке ее укрепление еле заметно, то черный рынок убежал вперед паровоза. И там уже национальная валюта торгуется ближе к 27,5. Возможно, предвкушая приход зубожилых аграриев с клетчатыми сумками, набитыми долларами, которые надо будет перевести в гривню накануне посевной. Но даже сейчас НБУ активно выкупает излишки долларов, пополнив, например, за прошлую неделю свои резервы более чем на $100 млн.



На этом фоне, высоких ставок и уверенной в себе гривне, Минфин продолжает собирать рекордные урожаи на первичных аукционах. На этой неделе банки и нерезиденты, а также подключившиеся к ним физические лица (отсутствие налогов очень радует практичных украинских граждан) купили государственных облигаций на 18,3 млрд грн. В статистике снова отразилось увеличение доли нерезидентов, Сити банк продолжает стричь капусту, дорого беря с нерезидентов, нежелающих заходить на внутренний рынок Украины. При этом ставки остаются стабильны. Высокий спрос находит такое же высокое предложение, ведь внешний рынок закрыт для Минфина, а его тяга к коротким заимствованиям еще с конца прошлого года (не от хорошей жизни) формирует большую потребность в рефинансировании. И перенося ее теперь на май. Чтобы любому победителю выборов мало не показалось. И чтобы этот победитель прочувствовал сразу потребность в сотрудничестве с МВФ и не забыл, что на май запланирован следующий этап повышения стоимости газа. Хотя, не исключено, что с такой динамикой цены на газ, которая уверенно снижается на европейских биржах, следующие этапы повышения могут и не понадобиться.

P.S. “The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty” Zig Ziglar

