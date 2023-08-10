Три кита успеха Сингапура. О чем в Украине даже не говорят 10 августа, 19:04

9 августа Сингапур отпраздновал свой 58-й день независимости

Я уже писал, что успех Сингапура базируется на трех опорах: 1) самой свободной (другим словом — самой либеральной) экономике в мире, 2) эффективном государстве (с рейтингом ААА;) и 3) мощных социальных программах.

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Те из моих коллег-либералов, которые видят только первый или только первые два компонента, к сожалению, не видят полной картины. Понятное дело, что в широкой публичной коммуникации правительство делает акцент как раз на третьем аспекте — социальных программах (первый аспект — легкость ведения бизнеса отмечается только в разговорах с бизнесом).

Например, премьер-министр записал 12-минутное видеопоздравление именно на фоне ново-ревитализированного общественного жилья и посвятил ему 1/3 приветственного выступления: «Десятилетие за десятилетием правительство вкладывало значительные средства, чтобы построить физически и финансово доступные и качественные квартиры для миллионов жителей Сингапура. Мы все еще должны убедиться, что общественное жилье возможно и доступно для сингапурцев всех групп доходов. Мы также должны держать наши схемы финансирования жилья справедливыми и инклюзивными для всех. Вот как мы поддерживаем нашу национальную историю жилья сильной для нынешних и будущих поколений. Это обязательство моего правительства перед вами, и мы обеспечим это».

Далее премьер много говорил о том, о чем в Украине пока почти не говорят: сбережения. «Еще один аспект подготовки к старости — это сбережения в CPF (Центральный сберегательный фонд). Мы постепенно улучшили систему CPF, чтобы убедиться, что люди могут сэкономить достаточно в свои рабочие годы. Мы также предоставляем целенаправленную помощь работникам с более низким уровнем дохода, например, через государственные системы надбавок к зарплате [для низкооплачиваемых работников с целью увеличения сбережений ими на пенсию] и прогрессивной заработной платы [через переобучение и повышение квалификации с целью повышения производительности труда]. Но некоторые старшие рабочие сейчас в возрасте 50-ти и ранних 60-ти лет до сих пор не накопили достаточно средств на счету CPF для выхода на пенсию и могут получить дополнительную помощь.

Правительство может быть только частью решения. Каждый из нас также должен сыграть свою роль

Однако правительство может быть только частью решения. Каждый из нас также должен сыграть свою роль, чтобы оставаться здоровыми и крепкими. Лучшее здоровье — это лучшее благосостояние. Поэтому регистрируемся на программу «Здоровый Сингапур», следим за нашими диетами, остаемся активными и продолжаем работать, пока можем. Члены семьи также могут помочь: хорошо заботьтесь о своих близких, поощряйте их выходить на воздух и двигаться, а также следите за их благополучием".

Так, в контексте недавних отставок в парламенте, антикоррупционного расследования в правительстве и ареста министра, премьер сказал: «Пусть не будет сомнений: мое правительство решило удержать нашу систему без коррупции и правонарушений. Мы будем поддерживать свои высокие стандарты честности, добропорядочности и приличия. Сингапурцы ожидают этого от нас, как и наши международные партнеры. Вот как мы можем сохранить, защитить и укрепить доверие, которое имеют сингапурцы к правительству и к сингапурской системе. Доверие — это то, что позволило нам пройти последние три года пандемии и выйти сильнее. Доверие — это то, что позволяет политическим лидерам тесно сотрудничать с сингапурцами, чтобы обеспечить лучшую жизнь для всех. И доверие позволит нам безопасно двигаться вперед в неспокойном мире».

И завершая: «Часто, когда я встречаю иностранных лидеров, они говорят мне, насколько они впечатлены Сингапуром. Они восхищаются нашей способностью думать долгосрочно, ставить амбициозные цели и неуклонно достигать наших стремлений. Лучшие главы истории Сингапура еще не написаны. Давайте продолжим смело мечтать, упорно работать и двигаться вперед в единстве. Вместе мы можем с уверенностью смотреть в будущее».

Текст опубликован с разрешения автора

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