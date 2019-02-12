Сила ракет. Чего никак не поймет Путин Вчера, 22:36 4025 Цей матеріал також доступний українською

Когда речь заходит о глобальном ядерном вопросе, то роль России в нем не так уж и значительна

Приостановление США Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности 1987 года не стало сюрпризом, но все же нанесло ощутимый удар по международным позициям России.

Президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из устаревшей, но все еще важной сделки эры Холодной войны в октябре, а в начале декабря в НАТО дали России 60 дней отсрочки, чтобы вернуться к исполнению договора. Позднее Москва провела брифинг для иностранных военных атташе (США и союзники своевременно отказались принимать в нем участие), где была продемонстрирована модель ракеты 9M729, использование которой и считается нарушением договора. Это мог бы стать первый шаг к урегулированию кризиса – если бы Россия сделала это два года назад. Но теперь брифинг за неделю до дедлайна возвращения к условиям договора выглядел как не более чем пропагандистский трюк. Впрочем, Вашингтон предложил Москве еще одно окно в шесть месяцев, чтобы ликвидировать ракеты 9M729 и пусковые установки в такой способ, который можно было проверить. Затем США или аннулируют приостановление договора, или окончательно выйдут из него.

Реакция-отрицание российских чиновников была предсказуемой. Российский МИД пообещал предпринять ответные меры, а Кремль заявил, что объявление администрации Трампа о приостановлении «стало доказательством» заветного намерения США разрушить договоренности. Вместе с тем популярные российские эксперты выразили наработанные спекуляции относительно возможных шагов, которые Москва может предпринять в ответ. Они также указали на ряд хорошо разработанных российских проектов баллистических ракет, утверждая, что на фоне всего этого США отстает. Предполагая, что новые американские ракеты не будут развернуты в Европе еще много месяцев, Москва не продемонстрировала никакой заинтересованности в последнем раунде переговоров по спасению пострадавшего договора.

Путин не может поверить, что ракеты больше не являются эффективным политическим инструментом

Российские заверения в соблюдении договора и отрицание каких-либо нарушений в основном направлены на уязвимых европейцев. Они как раз и правда расстроены крахом тех структур, которые обеспечивали им привычную безопасность. Москва пытается вдохновить европейских лидеров повлиять на Трампа. Но маловероятно, что он отреагирует на их просьбу, а может даже еще больше рассердится на своих союзников. В НАТО до сих пор солидарны в своей позиции относительно кризиса, а генсек Йенс Столтенберг успешно предотвратил появление каких-либо разногласий. Тем не менее, Россия продолжает исследовать каждую трещину – в надежде, что непримиримое желание Европы увеличить расходы на оборону усилит трансатлантическое напряжение.

Главной потерей для России в ходе окончания срока действия Договора является провал в сохранении содержательного диалога с США. На самом деле инструкция президента Владимира Путина своему министру иностранных дел Сергею Лаврову не инициировать никаких новых контактов с США выдает всю горечь этого предполагаемого фиаско. Комбинация старых соглашений и новых разговоров по контролю над вооружениями, где Россия вовлечена как равноценный партнер США, является одной из основ ее международного статуса «сверхдержавы». Кремль не может доверять предложению Трампа создать «значительно лучший» договор и должен работать над тем предположением, что срок действия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений-2010, перешедшего команде Трампа в наследство от президента Барака Обамы, закончится в 2021 году.

Демонтаж ключевых столпов системы контроля над вооружениями вряд ли ускорит гонку вооружений хотя бы потому, что Россия уже исследует и развивает новые вооруженные системы так быстро, как только может. Сенсационная презентация Путиным «чудо-ракет» в прошлом марте и стала тем событием, что доказало нерелевантность старых соглашений и ограничений по сдерживанию российских попыток достичь военно-стратегического превосходства. И пропагандистская кампания по передовым российским гиперзвуковым ракетам продолжается нон-стоп. Но сейчас Путин угрожает запустить в массовое производство наземные сверхзвуковые ракеты средней дальности так, будто у России больше возможностей продолжать ракетную гонку, чем было у СССР в начале 1980-х. Плачевное состояние российской космической программы – которая когда-то была большим советским достижением, а сегодня урезана и разодрана техническими поражениями – олицетворяет деградацию старой индустриальной базы. Военно-промышленный комплекс не может существовать в изоляции от стагнации в российской экономике и потребляет те ресурсы, которые могли бы пойти на стимулы для предприятий, производящих, например, самолеты.

Новая реальность, которую Москва не в состоянии понять, заключается в том, что российская роль в глобальном ядерном вопросе значительно уменьшилась по сравнению с советской эпохой. Кремль просто не может понять, что торговые переговоры с Китаем могут быть куда важнее для США, чем крах переговоров по контролю над вооружениями с Россией.

Дойти до какого-то решения в ходе взаимных обвинений США и России в невыполнении обязательств Договора сейчас маловероятно. В 1987 году Михаил Горбачев подписал этот договор, чтобы вытянуть СССР из непосильной для Союза конфронтации с Западом. В то время как сегодня режим Путина убежден, что такая конфронтация является необходимым условием для продолжения его собственного существования. «Патриотическая» мобилизация – это лишь инструмент для обоснования экономического спада России, поэтому Москва активно проявляет желание генерировать новые конфликты. Несмотря на это, гражданское недовольство до сих пор растет, и недавний опрос показал большой скачок – уже 45% россиян по сравнению с 28% в прошлом году чувствуют, что страна идет в неправильном направлении.

Путин кажется убежден, что любой шаг в сторону с его дерзкой позиции того, кто бросает вызов доминированию США, будет выглядеть – со стороны россиян, западных противников и Китая – как доказательство его слабости. Он не может поверить, что ракеты больше не являются эффективным политическим инструментом, его позерство производит плохое впечатление, а его блеф часто отвергается как то, что не соответствует действительности. Россия получила несколько преимуществ, нарушив различные правила международного поведения. И она, вероятно, окажется в очень невыгодном положении в среде жесткой конкуренции, где многие привычные ей правила больше не применяют. Россия с большой страстью вкладывалась в то, чтобы подорвать режим контроля над вооружениями, и сейчас будет должна будет бороться с потенциально опасными последствиями.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещено

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