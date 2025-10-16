Только это заставит Россию остановиться
Россию не остановят санкции. Россия не будет слушать западных дипломатов. Россия будет дальше продавливать на поле боя
Россия остановится только, когда сделать ей очень больно.
Удары по российскому энергетическому сектору — это не для того, чтобы «рядовой россиянин» почувствовал войну. Нет, мы уже увидели, что «рядовые россияне» готовы только умирать — больше они ничего не решают.
Удары по энергетике — это про деньги на войну. 40% всех доходов бюджета РФ — это нефтегазовые доходы (данные Блумберг).
И удары уже привели к исторически беспрецедентным простоям на НПЗ. Washington Post писал, что почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей остаются неиспользованными.
А меньше денег в российском бюджете — значит, меньше денег на контракты россиянам, желающим подзаработать на войне.
Еще весной в Ямало-Ненецком автономном округе уменьшили первую выплату за контракт — с 3,1 млн рублей до 1,9 млн рублей. А на днях резко сократили еще в четырех регионах. В Татарстане — с 3,1 млн до 800 тыс. Или в Белгородской области, на границе с Украиной, вообще вместо 800 тысяч теперь только 500 тыс.
Плюс они уже начали предлагать меньше денег на контракты государственного оборонного заказа и меньше денег на покупку подсанкционных технологий для тех же дронов.
Ну и конечно — дефицит горючего, и речь не о бензине для гражданских, а именно для военных. Заправки возле линии боевого соприкосновения с «той» стороны уже не работают. А поскольку НПЗ в европейской части РФ простаивают после наших ударов, то это, в свою очередь, усложняет логистику, делает ее более дорогой и растянутой во времени. А, следовательно, враг становится еще более уязвимым.
Чтобы эффект этот держался долго, удары должны быть системными и масштабными. Это, конечно, обострит ситуацию. Они будут угрожать еще истеричнее и бить по нашей энергетике и газодобыче. Но они и так это делали, и будут делать дальше.
А значит, поднятие ставок с нашей стороны — это действенный шанс заставить их остановиться.
Эскалация ради деэскалации.
