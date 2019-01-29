Семь ответов избирателям Сегодня, 18:12 455 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Почему вопросы к кандидатам в президенты не является действенным механизмом

Наполегливо рекомендую прочитати чудову колонку Валерія Пекара. Там він запропонував обирати наступного президента, ставлячи сім ключових запитань. Українців він умовно поділив на тих, хто голосує розумом, серцем, шлунком та ногами. Себто, голосувати за гречку українці не перестануть, але є можливість збільшити кількість притомних громадян, які критично мислять. На жаль, пропозиція Валерія має приблизно таку риторику: розкажіть нам, що ви хочете робити, а ми поміркуємо, чи обирати вас. Говорячи про те, що емоціями виборців маніпулюватимуть, Пекар сам торкається тем, якими маніпулювати найлегше: війна, економіка, політика. Втім, підемо по порядку.



Питання війни, безперечно, хвилює абсолютну більшість українців. Чітка стратегія від майбутнього очільника влади справді потрібна, але у якій формі це мають доносити людям? Розгорнутий тактичний план? Фотографії з військових частин? Зведення загиблих російських військових? Зрештою, велику частку населення війна хвилює виключно у зв’язку з курсом долара та поїздками до Криму. Трохи менша частина, що голосує за регіоналів, взагалі не визнає факту війни. Дискусії про території, реформи та мир – найкращі інструменти маніпуляції. Мабуть, варто звернути увагу на дієві рішення, а не наполеонівські плани.

Дискусії про території, реформи та мир – найкращі інструменти маніпуляції

Другим запитанням про гроші полюбляють смакувати як кандидати, так і виборці. На певну категорію виборців вплинуть гасла про націоналізацію, посилення експорту тощо. Якщо такі більшовицькі лозунги не знайдуть великої підтримки, увімкнуть лібертаріанські обіцянки: прозора система оподаткування, держава не заважатиме бізнесу, ліквідація бюрократії тощо. Зрештою, вищеназване є результатом стратегічного рішення. Спробуйте вгадати: скільки українців підтримають рішення, результат яких буде видно за 10 років? Допоки більшість хвилює вартість проїзду та комуналка, годі підіймати здорову дискусію щодо зростання економіки. До речі, олігархів зовсім не потрібно винищувати. Варто лише позбавити їх інструментів впливу на політичні рішення.

Третє питання про справедливі суди та реформу правоохоронної системи постає справді гостро, та чи готові виборці реформувати і себе? Країні євроблях, магнітів на лічильниках та піратського кіно це буде вельми важко. Можливо, варто задати питання іншого роду: з яких університетів прийдуть чесні судді? Раптом не з тих, де вони «скидаються на екзамен» і «рішають наперед»?

На четверте запитання, до речі, більшість кандидатів вже відповіли. Наразі питанням НАТО та ЄС опікується коаліція. В свою чергу опозиція та акторська трупа заграє гаслами про мир в Україні, себто капітуляцію перед Путіним.

П’яте запитання про зшивання розколотої країни дієве лише на тих, хто у цей розкол вірить. Справді, у сварках українці люблять вказувати одне одному на регіональні чи мовні особливості, та зазвичай це риторика людей з низьким рівнем інтелекту. Говорити про розкол у країні, яка пронесла та зберегла свою мову і традиції крізь майже 500 років окупації, щонайменше дивно.

Шосте запитання найкраще. Команда відіграє колосальну роль у всіх аспектах президентського крісла. Та варто пам'ятати: потужну команду роблять професіонали, а не «просто хороші люди». Не може команда складатися лише з прогресивних супрун чи гонтарєвих – десь завжди буде свій насіров.

Останнє питання про гроші вже вирішене: лідери соцопитувань, окрім діючого президента, не декларують навіть власне житло, не те що бізнес в Росії.

Як і завжди, популісти можуть і будуть маніпулювати населенням, але це геть не означає, що питання лише військової стратегії чи зовнішньої політики мають нас задовольняти. Студентку медучилища не сильно хвилює питання податку на виведений капітал, так само як пенсіонерам годі розповідати про відновлювану енергетику. Існують рішення, що працюють у довгостроковій перспективі. Перед виборами важливим має стати вміння кожного окремого виборця навчитися критично мислити та аналізувати великі масиви даних, а не піддаватися колективному розуму, задаючи питання кандидатам.

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