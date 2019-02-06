Секс-хроники украинских университетов Сегодня, 12:11 743 Цей матеріал також доступний українською

Расскажу, как это решают в США

«Он начал прижиматься ко мне, танцевать и трогать меня за ягодицы».



«Он трогал девочек за грудь, трогал девочек за попу и говорил пошлые вещи».

«Он сказал, что сдашь зачет, потому что очень красивая».

Это цитаты из видео о преподавателе и его поведении на практике. Студентки пожаловались руководству практики. Без реакции. По возвращении из практики преподавателя отстранили от учебной практики, но не уволили.

Реакция преподавателя: «Ничего такого, что выходило бы за рамки, не было ... Это уже четвертая кляуза».

Если это правда, то такие украинские преподаватели должны сидеть в тюрьме

Если это правда, то такие украинские преподаватели должны сидеть в тюрьме.

Расскажу, как с подобным явлением обстоит дело в США.

Во время работы в Пенсильванском государственном университете много лет назад один из тренеров добивался студента в душе. Это дело замяли. Спустя 15 лет кто-то его, так сказать, раскопал и началось расследование.

Посадили этого тренера, почти посадили главного тренера (не успели - он умер то ли от рака, то ли от стресса), и также посадили на несколько месяцев президента университета. Президента - за то, что он, возможно, знал и не сделал достаточно для того, чтобы это дело раскрыть и не допустить других подобных случаев.

Говорят, президент университета был другом Обамы, но это ему не помогло.

Текст опубликован с разрешения автора

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