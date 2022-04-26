Крутое пике российской авиации и экономики 26 апреля, 18:58 Цей матеріал також доступний українською

Финансовых проблем в России с каждым днем становится все больше

Продолжение и эскалация войны против Украины создает значительное давление на компании и заставляет пересматривать свои решения даже тех, кто пытался «усидеть на двух стульях». В частности, это касается и гостиничных сетей, которые через организационную структуру и структуру прав собственности не могут слишком быстро выйти из страны. Но продолжительность войны вынуждает и их принимать сложные решения.

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Американская сеть гостиниц Hyatt сокращает присутствие в РФ и начала выход из еще одного отеля Hyatt Regency Sochi. Пока речь идет только о прекращении обслуживания, в частности, программ лояльности сети, но впоследствии отель должен выйти из операционной сети Hyatt и потерять бренд. Еще одна американская сеть Best Western вышла из российского рынка и расторгла связи с 6 своими гостиницами в стране-агрессоре.

Компании продолжают доводить до логического конца и обеспечивать юридически свой выход. Лесопромышленная Stora Enso продает свои лесопильные предприятия локальному менеджменту.

В результате, более 1000 рабочих мест могут пострадать из-за выхода этих трех иностранных компаний.

Не все гладко у агрессора и в сфере энергетики

Еще около 2 тыс. россиян могут потерять работу из-за проблем в работе российской компании — аэропорта Внуково. Ввиду значительного уменьшения полетов аэропорт отправил сотрудников в простой и на неполный рабочий день, а 30% сообщил о возможном увольнении.

Не все гладко у агрессора и в сфере энергетики. Хотя ЕС никак не может прийти к согласию относительно формата запрета на импорт нефти, но России уже становится сложнее продать ее на рынке. Так, в понедельник Роснефть не смогла продать 6,5 млн тонн нефти Urals — никто из покупателей не согласился по требованию компании о полной предоплате в рублях. И даже активисты оказываются более решительны, чем европейские страны: участники Greenpeace в Норвегии заблокировали путь российскому танкеру с нефтью.

Импортеры не ведутся на рублевый шантаж и в газовой сфере. Следом за европейскими странами от оплаты российского газа в рублях отказался Азербайджан.

Подобные неудачи могут лишь усугубить финансовые проблемы, которых в России с каждым днем становится все больше. Еще одна российская компания выходит на путь дефолта: оператор нефтяных танкеров Совкомфлот не сможет погасить выплату по евробондам из-за санкций.

К тому же властям оккупантов приходится уже сейчас спасать свои крупные предприятия. Одному из ключевых банков ВТБ, попавшему под западные санкции, враждебное правительство разрешило не выплачивать дивиденды, а долги крупнейшего российского авиаперевозчика Аэрофлот планируют покрыть за счет Фонда национального благосостояния, предназначенного первоначально для обеспечения пенсий.

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