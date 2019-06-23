Что пили кельты и где похоронен Хмельницкий Сегодня, 22:42 Цей матеріал також доступний українською NASA Ученые выяснили, когда расстают ледники Гренландии NASA

На этой неделе мы узнали, что пили древние кельты (я тоже так хочу) и что … (ой, нет, вот так я совсем не хочу).

Что пили кельты

Образ жизни древних кельтов мне очень даже импонирует. Ибо, как выяснили британские и немецкие археологи, кельты не только часто пили вина, подражая средиземноморскому образу жизни, но и активно налегали на пиво местного разлива.

Подробности в нашем материале.

Тающие льды

Знаю, что многим эта тема уже надоела. Но не писать об этом нельзя. Ученые NASA подсчитали, когда растают льды Гренландии, и как сильно это отразится на уровне мирового океана. Прогноз, мягко говоря, не очень утешительный.

Могила Хмельницкого

Самая громкая, вероятно, новость этой недели, связанная с Украиной, это находка в Субботове. Здесь находится захоронение Богдана Хмельницкого. Во всяком случае, так предполагают исследователи.

Страшный сон Менделеева

Ученые из Института математики Макса Планка изобрели новую периодическую систему химических элементов. Открытие может решить спорные моменты в системе, предложенной Дмитрием Менделеевым.

В частности, расположение некоторых элементов в таблице Менделеева, например, лантана и актиния, все еще является предметом споров для современных химиков.

Новый дом?

Немецкие ученые обнаружили экзопланету, которая имеет наибольшее количество схожих характеристик с Землей.

Она находится на расстоянии всего в 12,5 световых лет от нас.

Авторы исследования пишут, что эта планета значительно тяжелее Земли, но расположена в зоне, где может образоваться вода в жидкой форме.