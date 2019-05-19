В космос во все тяжкие. Самые интересные новости науки Сегодня, 23:26 833 NASA Что нужно, чтобы переместить Землю на другую орбиту NASA

На этой неделе меня больше всего впечатлили две темы. И обе они были связаны с космосом.

1 Бегство Земли

Недавно я посмотрел китайский фантастический блокбастер Странствующая Земля. Он заставил меня вспомнить прочитанную в далеком детстве книгу Бегство Земли Франсиса Карсака.

В обоих случаях исследуется тема возможного перемещения планеты Земля с ее традиционной орбиты.

И вот появляется работа шотландского физика Маттео Чериотти, который рассматривает все варианты, как мы можем передвинуть Землю на орбиту, расположенную хотя бы за Марсом.

Я понимаю, что это утопия. И тот случай, когда «фантастика» — не для красного словца. Но меня поражает тот факт, что когда-нибудь такое может стать возможным. Потому что человечество состоит не только из общества потребления, тиранов и рабов, а еще и из мыслящих людей.

2 Экология Солнечной системы

Итак, мы уже почти погубили Землю. Бурный рост промышленного производства в последние столетия привел к фактически необратимым экологическим последствиям.

Настолько серьезным, что даже светлейшие умы не видят для планеты иного пути, кроме как в космос.

При этом большинство планов по освоению Солнечной системы подразумевают добычу полезных ископаемых на астероидах и других небесных телах.

И вот — неожиданный поворот.

Группа американских исследователей опубликовала работу, в которой оценивается возможный ущерб для Солнечной системы, который может быть нанесен в результате добычи человечеством природных ресурсов.

Исследователи утверждают, что если этот процесс не будет разумным и контролируемым, то это может привести к истощению ресурсов Солнечной системы. Разумеется, это случится не скоро. Но ведь и промышленникам XIX тоже казалось, что у человечества еще предосточно времени.

В общем, тут есть, о чем задуматься.