В космос во все тяжкие. Самые интересные новости науки
На этой неделе меня больше всего впечатлили две темы. И обе они были связаны с космосом.
1 Бегство Земли
Недавно я посмотрел китайский фантастический блокбастер Странствующая Земля. Он заставил меня вспомнить прочитанную в далеком детстве книгу Бегство Земли Франсиса Карсака.
В обоих случаях исследуется тема возможного перемещения планеты Земля с ее традиционной орбиты.
И вот появляется работа шотландского физика Маттео Чериотти, который рассматривает все варианты, как мы можем передвинуть Землю на орбиту, расположенную хотя бы за Марсом.
Я понимаю, что это утопия. И тот случай, когда «фантастика» — не для красного словца. Но меня поражает тот факт, что когда-нибудь такое может стать возможным. Потому что человечество состоит не только из общества потребления, тиранов и рабов, а еще и из мыслящих людей.
2 Экология Солнечной системы
Итак, мы уже почти погубили Землю. Бурный рост промышленного производства в последние столетия привел к фактически необратимым экологическим последствиям.
Настолько серьезным, что даже светлейшие умы не видят для планеты иного пути, кроме как в космос.
При этом большинство планов по освоению Солнечной системы подразумевают добычу полезных ископаемых на астероидах и других небесных телах.
И вот — неожиданный поворот.
Группа американских исследователей опубликовала работу, в которой оценивается возможный ущерб для Солнечной системы, который может быть нанесен в результате добычи человечеством природных ресурсов.
Исследователи утверждают, что если этот процесс не будет разумным и контролируемым, то это может привести к истощению ресурсов Солнечной системы. Разумеется, это случится не скоро. Но ведь и промышленникам XIX тоже казалось, что у человечества еще предосточно времени.
В общем, тут есть, о чем задуматься.