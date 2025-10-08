На врага надвигается «идеальный шторм»

Это часть очень важного местного нефтеперерабатывающего предприятия. Как пояснил Генштаб ВСУ, поражены мощности АО «Морской нефтяной терминал» — многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов с железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно. Феодосийский нефтяной терминал непосредственно задействован в обеспечении оккупационной армии.

Подобные новости мы видим почти каждый день. Это тот случай, когда количество переходит в новое качество: наши удары по российским нефтяным объектам превращаются в мощный макроэкономический фактор. По данным OSINT-сообщества «Кіберборошно», за август-сентябрь 2025 года удалось подтвердить 30 атак на энергетические объекты на территории РФ, из них успешные — 23.

По информации OSINT-сообщества, больше всего подтвержденных успешных попаданий (9) приходится на атмосферно-вакуумные трубчатые установки. Они горят не так кинематографично, как цистерны, но любое их повреждение приводит к блокированию работы даже тех участков, которые непосредственно не подверглись разрушениям. Ремонтные работы после подобных попаданий растягиваются на несколько месяцев.

Когда речь о крупных объектах, то вывод из строя оборудования на неделю-две уже может дать значительный эффект. Мы помним, как нервничал официальный Будапешт, когда нефтепровод «Дружба» приостановил поставки российского топлива в Венгрию всего на несколько дней. Сегодня можно констатировать: в результате наших атак зафиксированы системные проблемы с топливом в 33 субъектах РФ.

Мы надеемся, что эти проблемы так или иначе будут уменьшать боеспособность агрессора, однако понимаем, что враг сделает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности своей армии. Если посмотреть на карту, то увидим, что «беспилотный бензиновый кризис» наблюдается во всех без исключения прифронтовых регионах РФ. Безусловно, сегодняшний удар по феодосийскому нефтяному терминалу, также ухудшит обеспечение росармии на отдельных участках фронта.

Однако стоит заметить, что системные удары по нефтеперерабатывающей отрасли России будут иметь и уже имеют не точечный, а глобальный эффект.

Речь идет об общем обескровливании противника. «Бензиновый кризис» на болотах не утихнет ни завтра, ни послезавтра. Хронический дефицит горючего должен дополнить яркий экономический букет проблем страны-агрессора: спад производства, бюджетный дефицит и инфляцию. Экономика врага приближается к «идеальному шторму», который может накрыть Россию в ближайшие несколько месяцев.

Хотя во время войны давать прогнозы — дело неблагодарное. Во время войны лучший прогноз это, собственно, не прогноз, а план. Потому что успех надо не просто «прогнозировать», а планировать. Силы Обороны разрабатывают и воплощают в жизнь этот план в режиме нон-стоп. Некоторые его детали известны.

Украинская сторона в среднем запускает по России до 150 беспилотников в день, в то время как враг наносит 500−600 дроновых ударов в сутки (но эффективность наших атак значительно выше — по сути мы даем асимметричный ответ на уничтожение нашей гражданской инфраструктуры). Верховный главнокомандующий уже анонсировал готовность постепенно увеличить количество наших дипстрайков до «российских показателей». Основная задача сейчас — масштабировать успех. Над этим мы и работаем. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Слава Украине!

