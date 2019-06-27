Россия возвращается. Что случилось с ПАСЕ? Сегодня, 16:36 576 Цей матеріал також доступний українською

Волку позволили зайти в курятник и без механизма санкций смешно считать, что в Европе убедят Кремль изменить курс

Возмутительно было видеть, как большинство европейских парламентариев (118 «да», 62 «нет» и 10 воздержались) проголосовали 25 июня 2019 года за то, чтобы позволить Российской Федерации вернуться в ПАСЕ из-за невинной показательной реформы «Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в том, что касается прав и голосования».

Рано утром в ПАСЕ в Страсбурге проголосовали за резолюцию, которая широко признана пагубной для и относительно ничтожных существующих механизмов принуждений, то есть наложения санкций на страну-члена, нарушает устав Совета Европы. Сомнительные причины, скрывающиеся за этим мероприятием, заключаются в том, чтобы позволить Российской Федерации внести важный вклад в бюджет Совета Европы (33 миллиона евро в год), чтобы восстановить свое право голоса, а затем впоследствии и снять санкции, наложенные на этого члена, что обосновывается важностью предоставления гражданам этой страны доступа в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Этот так называемый доступ к суду является в лучшем случае символическим, а в худшем — циничным инструментом.

Начиная с 2015 года Конституционный суд РФ начал ставить под сомнение правомерность некоторых положений ст. 1 федерального закона о ратификации Конвенции прав человека и основных свобод. Это продлилось в следующем году, когда там решили, что решение ЕСПЧ не может вступать в действие в России, потому что меры, направленные на их осуществление, противоречат Конституции России. Эти недавние постановления являются хорошим индикатором того, как решения ЕСПЧ будут/не будут применяться в РФ, исходя из интерпретации их Конституционного суда кенгуру.

Это четкая демонстрация того, что ценности у 47 стран-членов не одни и те же

Восстановление права голоса стране-члену, которая ни не уважала, ни не признала хотя бы одну из семи резолюций, осудвших аннексию Крыма, а также гуманитарную катастрофу и войну, которая продолжается в Украине, как-то, что прямо противоречит уставам и миссии Совета Европы является де-факто компенсацией за неуважение к правилам и международному законодательству. Решения, направленные на восстановление права голоса РФ в ПАСЕ, должны исходить скорее из соблюдения резолюций и санкций, чем прогиб перед страхом за дыру в бюджете. Это четкая демонстрация того, что ценности у 47 стран — членов европейской организации не одни и те же. К сожалению, Совет Европы, эта большая говорильня о ценности и права человека, сама нанесла рану на свою 70-ю годовщину, что может стать началом конца ее целесообразности, особенно надежности как адвоката лучшей и справедливой Европы, основанной на равных правах для всех.

Реакция украинской делегации в ПАСЕ не задержалась: там объявили о прекращении своего участия в июньской сессии Ассамблеи. По возвращении в Украину делегаты намерены обсудить дополнительные меры, которые необходимо осуществить, чтобы приковать достаточно внимания к несправедливости позволить РФ вернуться в ПАСЕ несмотря на полное несоблюдение резолюций и неуважение к правам человека и международного законодательства в Украине и Крыму. Более того, реакция Украины будет двусторонней, включая ответ от правительства о продлении их деятельности в Совете Европы. В знак протеста украинское правительство отреагировало отзывом своего посла в Совете Европы Дмитрия Кулебы в Киев для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие эффективные пути противодействия.

Посмотрим, как другие члены ПАСЕ продолжат проявлять свою вовлеченность и к каким методам прибегнут, чтобы обеспечивать украинским коллегам свою длительную поддержку во времена кризиса доверия. Есть большая вероятность того, что РФ предоставит со своей стороны представителей, являющихся выходцами из Крыма, продолжая свои насмешки над международным законодательством и ПАСЕ — на этот раз изнутри. Волку позволили зайти в курятник и без механизма санкций смешно считать, что такое направление говорильни ПАСЕ убедит РФ изменить курс.

Если бы любая другая страна оказалась под тяжестью грубой российской агрессии проголосовали бы «за» и согласились бы ее представители, что такое голосование вообще произошло? Членов ПАСЕ попросили голосовать по совести. Сейчас ясно, что за совесть руководит ими на самом деле. Общества верховенства права не вознаграждают лиц, не уважающих закон — и наоборот, то почему Совет Европы, ПАСЕ вознаграждают государства, которые делают то же?

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени