Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира Сегодня, 19:11 958

Зрада? Перемога? Западня? Конец света? Разберемся, что же это на самом деле означает это событие

1. Появилась еще одна площадка для российско-украинской гибридной войны. Эта война теперь использует самые неожиданные места — интернет, телевидение, Евровидение, кинопроцесс, торговые войны, дискуссии о Победе-1945, георгиевские ленточки, «бессмертные полки», дипломатические рауты и т. д.

2. Значение, влияние и ценность ПАСЕ переоценены. Возврат российской делегации в ПАСЕ означает колоссальное ликование и взрыв информпространства в РФ в формате «перемога!» и еще более громкий взрыв в Украине в формате «зрада!».

3. Российская дипломатическая стратегия под названием «вода камень точит» оказалась эффективной, действенной и результативной.

4. Россия в очередной раз доказала свое умение ломать и обнулять европейские институции.

Россия в очередной раз доказала свое умение ломать и обнулять европейские институции

5. Всё происходящее следует рассматривать в контексте глобального российского внешнеполитического плана по расколу и взаимоудалению ЕС и США. Романо-германский мир, «континентальная старая» Европа должны стать союзниками России в борьбе за «Европу от Лиссабона до Владивостока». А злобные «англосаксы» — США, Британия — должны провалиться сквозь землю, либо утонуть в своих морских пучинах. Туда уже должна отправиться «новая» Европа — страны Балто-Черноморского региона.

6. Для России возврат в ПАСЕ не означает отмену антикремлевских резолюций, а тем более санкций против российской экономики, и еще тем более — признание Крыма частью РФ, хотя останкинская пропаганда пытается доказать обратное. С экзистенциальным ужасом о том же говорят и украинские эксперты-алармисты. По состоянию на сегодня, этого нет и быть не должно. Но что будет дальше — зависит прежде всего от украинской дипломатии и успехов украинской модернизации.

7. Украина в лице большинства политиков, имеющих отношение к ситуации с ПАСЕ, продемонстрировала, что хороший человек — это не профессия. (Хотя нередко оказывается, что плохой человек — это профессия.) В дальнейшем было бы логичным, чтобы у новой делегации в ПАСЕ — если она туда вернется — появился бы «руководитель проекта» (антикризисный менеджер), советник по дипломатической этике и протоколу, а также имиджмейкер (желательно, с навыками дрессировщика). Украинский креативный дипломатический эксперимент в ПАСЕ не был воспринят отсталой и заскорузлой дипломатической элитой большинства европейских стран.

8. Европейский вердикт по отношению к Украине выглядит безжалостно: Украина — это не Запад. После революции 2013−2014 годов такие политические надежды и ожидания чуда были, но на данный момент — все перевелись. Западные политики с грустью констатируют: чудес не бывает.

9. В коллективной душе Европы вот уже пять лет, почти как в трагедиях Шекспира, сражаются ценности и интересы. Маркерами победы интересов над ценностями могут служить Северный поток-2, разговоры о возможности признать Крым российским, разговоры о необходимости отменить санкции, уровень доверия к Russia Today и т. д. Возвращение российской делегации в ПАСЕ тоже является маркером победы интересов над ценностями, чья символическая ценность более весит больше, чем реально-политическая.

10. Несомненный позитив от возвращения российской делегации в ПАСЕ получит гражданское общество России. Во власти велись разговоры о возможности выхода РФ из ПАСЕ и из юрисдикции Европейского суда по правам человека. Российская власть с огромнейшим удовольствием оттуда бы вышла. Теперь не получится.

11. Самый большой позитив от возврата россиян получила -точнее сказать, может — именно Украина. Если сделает правильные выводы. Наконец-то не только до самых умных и аналитичных, но и до всех остальных в украинском истеблишменте стало доходить, что надеяться следует только на самих себя.

Надеяться на Запад можно. Можно также во взрослом возрасте верить в Деда Мороза или Санта Клауса. А Запад же всегда находил и впредь найдет возможность, способ и формат для договора с Россией за спиной Украины. В том числе и для того, чтобы совместно распотрошить — теперь это красиво называется «разделить сферы влияния» — Украину, Беларусь, раньше также Польшу и иные страны так называемого лимитрофа, мешающего дружбе Германии-Франции-Австрии-Италии-Бельгии-Голландии и России. История полна примерами: Андрусовское перемирие, Великий мир с Польшей, Пакт Молотова-Риббентропа. Буквально неделю назад нечто типологически идентичное было продемонстрировано и в Молдове. Да, страна избавилась от коррупциомейкера, мироеда-олигарха, но произошло это в обмен на раскладывание суверенитета по трем корзинам: московской, американский, западноевропейской.

12. Но Украина получила благодаря возвращению российской делегации в ПАСЕ также и небольшой политический бонус. Теперь в разнообразных ситуациях можно попрекать европейские страны и политиков — мол, вы нас цинично кинули! Мы защищаем восточный фланг Европы от варварской Орды, а вы!.. Куда делись ваши европейские ценности? Вашу европейскую совесть купили всего лишь за 60 сребреников! И тому подобное. Так что теперь этот ваш евроцинизм надо непременно чем-нибудь политическим или финансовым искупить!

Итак, приступим к искуплению?

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