Россия, Украина, и ядерный ультиматум США Сегодня, 19:30 45 Цей матеріал також доступний українською

Страны рассматривают несколько вариантов развития угрозы

2 февраля США заявили, что приостанавливают выполнение своих обязанностей по договору о контроле над вооружениями времен Холодной войны с Россией.

«Слишком долго Россия безнаказанно нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, тайно развивая и разворачивая запрещенную ракетную систему, составляющую прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом», – сказал президент США Дональд Трамп в своем заявлении, анонсируя решение.

США полностью выйдут из договора 1987 года в течение шести месяцев, «если Россия не вернется к его выполнению, уничтожив все запрещенные ракеты, пусковые установки и соответствующее оборудование», – указал Трамп в своем заявлении.

Подписанный президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым договор запрещает изготовление ракет дальностью 300-3400 миль. США угрожали выйти из него в ближайшие месяцы. Чиновники заявляют, что Россия развернула четыре батальона наземной ракетной системы Новатор 9M729, которые – как сообщается, вместе насчитывают 100 ракет, имеющих дальность, запрещенную условиями договора.

Это может открыть дорогу новым военным угрозам для Украины

«Россия ставит под угрозу интересы безопасности США, – сказал госсекретарь Майк Помпео во время брифинга в Вашингтоне. – На России лежит ответственность изменить этот курс».

Тогда же НАТО выразили свою поддержку решению США, возлагая вину за крушение договора на Россию.

«Если Россия не будет уважать свои обязательства путем доказанного уничтожения всех наземных крылатых ракетных комплексов 9M729, поэтому вернувшись к полному соблюдению договора, прежде чем решение США вступит в силу через 6 месяцев, Россия самостоятельно будет нести ответственность за окончание договора», – говорится в заявлении НАТО.

Россия отрицает обвинения США, заявляя, что действует в рамках Договора, и выход оттуда США может привести к гонке вооружений. И многие эксперты говорят, что Россия игнорировала правила годами, нанося США стратегический военный вред.

«Длительные попытки правительства США в течение последних пяти лет убедить Россию вернуться к соблюдению договора провалились. Все американские требования и попытки встречали ложью, уклонениями и отрицанием », – сказал Томас Шпор, директор Центра национальной обороны The Heritage Foundation.

«Когда одна сторона придерживается двустороннего договора по контролю над вооружениями – это неприемлемо, – сказал Шпор. – Поэтому США неохотно вынуждены были выйти из Договора и будут размышлять, какие меры сейчас следует принять».

В Украине на фоне ее нынешней войны с Россией и ее сателлитами новости о выходе США из Договора в целом восприняли с радостью – пусть даже с трепетом.

«Администрации и Обамы, и Трампа пытались применить дипломатию, и им не удалось. Поэтому логично было принять такое решение, особенно после 2017 года, когда стало известно, что Россия не только испытывала системы 9M729, но и начала их разворачивать», – говорит Николай Белесков, аналитик по вопросам обороны Института мировой политики.

Александр Хара, заместитель председателя Института стратегических черноморских исследований, указывает на то, что Китай не является стороной Договора, что ставит США в невыгодное стратегическое положение. «Выход США – это просто отражение новой реальности, где Россия правил не соблюдает, а Китай не демонстрирует желания присоединиться к соглашению», – сказал Хара.

Украинские военные до сих пор задействованы в ежедневной борьбе против смешанной силы -– поддерживаемых Россией сепаратистов, иностранных наемников и российских регулярных войск в Донбассе, восточном регионе Украины.

Это статичный, ограниченный в территории конфликт происходящий преимущественно в окопах и на укрепленных позициях вдоль примерно 250-мильной линии фронта. Бой ведется на расстоянии, при использовании непрямого огнестрельного оружия вроде минометов, выстрелов из танков, многократных ракетных комплексов и артиллерии. Снайперы – это летальная угроза, а также мины и самодельные взрывные устройства.

С апреля 2014 война убила более 13 000 человек, согласно январскому отчету ООН, отметившему существенный скачок в подсчетах декабря 2018-го, когда количество жертв составило около 10 300 человек.

В среднем каждые три дня погибает один украинский солдат. И гражданские все еще тоже погибают. Согласно данным ООН, 279 человек были убиты или ранены на этой войне в 2018 году.

В последнем отчете ООН говорится, что общее число погибших в результате войны составляет 3300 мирных жителей, 4000 украинских военных и 5500 боевиков со стороны поддерживаемых Россией сепаратистских сил. Что касается самих военных потерь, то в Украине они примерно соответствуют общему количеству погибших военных в США во время войны в Ираке.

Кроме действующего наземного конфликта на Донбассе, Киев говорит, что Россия накопила наземные войска вдоль границы с Украиной, так же как и Крымом – территорией, в которую Россия вторглась и отобрала у Украины в 2014 году.

Что касается украинской национальной безопасности, Белесков говорит, что влияние выхода Америки из договора в целом зависит от того, будут ли США – после освобождения от его условий – разворачивать новые ракетные системы в Европе.

«Россия боится, что США могут развернуть эти новые ракеты в Украине, – говорит Белесков. – При таком гипотетическом сценарии России может угрожать серьезная опасность, и они обещают превентивную войну. И эти российские страхи преувеличены, и я не верю в такой вариант».

В прошлом году действующая наземная война в Украине на военизированном Донбассе распространилась на морские владения. 25 ноября 2018 морская конфронтация с Россией вблизи Керченского пролива побудила Украину привести своих военных в полную готовность и объявить военное положение в 10 областях, граничащих с территорией конфликта и представляющихся наиболее уязвимыми для российского вторжения.

Сейчас период военного положения закончился, но Украина развивает свои военные силы вдоль южного Азовского моря и побережья Черного, чтобы отразить возможное вторжение российского десанта.

Некоторые украинские эксперты опасаются, что со временем Россия может использовать свое присоединение к Договору ради новых уступок в сфере безопасности в Европе, включая, например, отказ от принятия Украины в ЕС или НАТО. А также, если Россия больше не обязана по крайней мере делать вид, что она придерживается условий договора, это может открыть дорогу новым военным угрозам для Украины.

«Учитывая враждебную политику России в отношении Украины – такую же реальную, как и гибридная война – этот тип вооруженного комплекса составляет прямую угрозу нашей безопасности», – говорит Хара, имея в виду российские крылатые ракетные системы 9M729.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Нолана Петерсона. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал опубликован на The Daily Signal

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